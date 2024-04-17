両陛下、日本国際賞授賞式にご出席
【AFP＝時事】天皇、皇后両陛下は16日、東京都内で行われた日本国際賞（Japan Prize）の授賞式に出席された。
日本国際賞は、科学技術分野で功績のあった研究者に贈られる。
今年は、異常気象の理解と予測に関する研究を行った英レディング大学（University of Reading）のブライアン・ホスキンス（Brian J. Hoskins）教授と米ワシントン大学（University of Washington）のジョン・ウォーレス（John M. Wallace）教授、核内ホルモン受容体ファミリーの発見と医薬品開発に貢献した米ソーク研究所（Salk Institute for Biological Studies）のロナルド・エバンス（Ronald M. Evans）教授の3人が受賞した。
【翻訳編集】AFPBB News
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