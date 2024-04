【AFP=時事】天皇、皇后両陛下は16日、東京都内で行われた日本国際賞(Japan Prize)の授賞式に出席された。日本国際賞は、科学技術分野で功績のあった研究者に贈られる。今年は、異常気象の理解と予測に関する研究を行った英レディング大学(University of Reading)のブライアン・ホスキンス(Brian J. Hoskins)教授と米ワシントン大学(University of Washington)のジョン・ウォーレス(John M. Wallace)教授、核内ホルモン受容体ファミリーの発見と医薬品開発に貢献した米ソーク研究所(Salk Institute for Biological Studies)のロナルド・エバンス(Ronald M. Evans)教授の3人が受賞した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事