¥Þ¥¥í¥¤¤¬£±£³£±£±²¯±ß¤Ç£Ì£É£Ö°ÜÀÒÊóÆ»¤ò´°Á´ÈÝÄê¡Ö»ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê£³£´¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¹â³Û¾Þ¶â¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ì£É£Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤Ø¤Î°ÜÀÒÊóÆ»¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥í¥¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï±Ñ»æ¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼£Á£Í¡×¤¬·ÀÌó¶â£¸²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£³£±£±²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç£Ì£É£Ö¥´¥ë¥Õ¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤ÏÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¼èºà¤ËÊóÆ»¤ò°ì½³¤·¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡££Ì£É£Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¥í¥¤¤Ï£Ì£É£Ö¥´¥ë¥Õ¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²áµî£²Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤³¤Î£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè½µ¤Î£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»ä¤Î»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£