メガデスが、火曜日(4月16日)、ツアーで滞在していたアルゼンチンの首都、ブエノスアイレスのホテル前でサプライズ・パフォーマンスを行った。デイヴ・ムステイン(Vo, G)、ジェイムズ・ロメンゾ(B)、ダーク・ヴェルビューレン(Dr)、テーム・マントゥサーリ(G)の4人は、「Trust」「Angry Again」「Symphony Of Destruction」の3曲をアコースティック・パフォーマンスしたという。バンドは、そのダイジェスト映像をSNSで公開。ドラム・セットを設置できなかったヴェルビューレンは、膝を叩き参加した。

Took the show to the streets... Join us tonight, Buenos Aires, for our final #CrushTheWorldTour show here. You don't want to miss it ???? Get tickets: https://t.co/jU2NWf6iok pic.twitter.com/u1wl0261Jh