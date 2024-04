婚礼事業を手掛ける「GEN」は、自然溢れる体験型ブライダルサロン「ティンカーベル」を2024年4月26日(金)、山梨県山中湖村にオープンします。

山梨県山中湖村 体験型ブライダルサロン「ティンカーベル」

オープン日:2024年4月26日(金)

店舗名 : ブライダルサロン「ティンカーベル」

所在地 : 〒401-0501 山梨県南都留群山中湖村山中86

アクセス: 東富士五湖道路「山中湖」IC 5分

営業時間: 10:00〜17:00

定休日 : 月・火(祝日を除く)

富士山の壮大な自然に抱かれた「ティンカーベル」では、二人だけの特別な日を、より心地よく、より自由に、より美しく演出します。

ここでは、太陽の光が溢れる中、愛する人と共に、小さな花々に囲まれながら、人生の新たな章を始めることができます。

ブライダルサロンとしてのサービスに留まらず、カフェでのひと時、チャレンジショップでの新発見、セミナーやワークショップでの学びを通じて、地域と連携し、多様な体験を提供します。

また、わんちゃん向けのフォトスポットや、山中湖村で最初に湖畔を望めるマルシェの開催など、特別な日だけでなく、日常にも彩りを加えるイベントも満載です。

「ティンカーベル」で、ありのままの自分でいられる幸せ、シンプルに人とのつながりを感じられる喜びを、特別な日に、最も自然体で経験できます。

コンセプト

ありのままの自分でいられる幸せ

大切な人を想い シンプルに感謝を伝えるかけがえのない時間

太陽の光と自由が織り成す 特別な日に最も自然体でいられるウエディング

店舗の特徴

自然との一体感:広大な富士山の自然を背景に、フォトウエディングや結婚式を始め、四季折々の美しい風景を楽しめます。

インクルーシブな空間:日本国内外、ジェンダー、すべての方々に開かれた特別な記念日を提供します。

フリースペース:ブライダルサロン、カフェ、チャレンジショップ、セミナー、ワークショップなど、さまざまな用途で利用できます。

オープニングイベント開催

グランドオープンに伴い、4月27日(土)〜5月6日(月)に各種イベントを開催します。

Bridal Fair(要予約)

時間:10:00〜16:00

広大な富士と四季折々の豊かな自然をバックにしあわせのカタチを写真で紡ぐウエディング。

フォトウエディングの提案や自然に身を委ねふたりらしいスタイルでおこなう結婚式提案。

YAMANAKA MARCHE

期間:5月3日(金)〜5月5日(日) 10:00〜15:00

山中湖村の中でも最初に湖畔を望める絶好のロケーションで開催されるマルシェ。

おいしい食べ物・かわいい雑貨が大集合!

ゆったりとした空間で自然の恵みを身体いっぱいに受けながらお買物を楽しめます。

チャレンジShop

期間:4月28日(日)〜5月2日(木) 10:00〜16:00

日替わりで楽しめる食やモノ、新たな発見、ワクワクに出会えます。

わんショットOpen

わんちゃんのためのフォトスポット。

フォトギャラリー展に出展可能なわんちゃんにはジャーキープレゼント。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広大な富士山の自然のもとでフォトウエディングや結婚式ができる!山梨県山中湖村 ブライダルサロン「ティンカーベル」 appeared first on Dtimes.