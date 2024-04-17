¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤Î¶áÆ»¡×À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤Ë5ÂÇÀÊ¤Ç27µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë
¢¡ Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â
¡¡¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¸½ºß2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ø9ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¤Ï¡¢Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¸«¶Ë¤á¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î9µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£3¡Ý3¤Î11²ó°ì»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢ÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁýÅÄÃ£»ê¤ËÂÐ¤·¤Æ9µå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¬Âç³¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¾®Àî¤Ï16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢5ÂÇÀÊÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î27µå¤òÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£
¢¡ µÕÊý¸þ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä
¡¡Ç´¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤Î½©µ¨Îý½¬¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤áÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢5¡Ý1¤Î3²óÆó»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Æ£°æÀ»¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ143¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢8¡Ý2¤Î9²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢À¶µÜ¸×ÂÀÏ¯¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤Î152¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤È¡¢2°ÂÂÇ¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¼«¿È¤â¡Ö¤½¤Î2ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇÀÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¡¢Îý½¬´Þ¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ÎÎ¨¤Ï°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾õ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¹¤¯¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤È¡¢ÂÇµå¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¡ ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡¥»¥«¥ó¥É¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢4·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý2¤Î9²ó°ì»àËþÎÝ¤ÇÅçÆâ¹¨ÌÀ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦¾®Àî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡ÖÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¥¼éÈ÷¤ÇËÉ¤¤¤À¡£
¡¡16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ïº£µ¨½éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶Áö¼é¤ÇÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½àÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼éÈ÷¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿´¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÂ¿¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤ëÂ¸ºß´¶¡£¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÆ£²¬ÍµÂç¤¬16Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àî¤âÆ£²¬¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤â¡¢Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¸½ºß2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ø9ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¤Ï¡¢Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¸«¶Ë¤á¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î9µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£3¡Ý3¤Î11²ó°ì»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢ÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁýÅÄÃ£»ê¤ËÂÐ¤·¤Æ9µå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¬Âç³¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¾®Àî¤Ï16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢5ÂÇÀÊÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î27µå¤òÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ç´¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤Î½©µ¨Îý½¬¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤áÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢5¡Ý1¤Î3²óÆó»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Æ£°æÀ»¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ143¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢8¡Ý2¤Î9²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢À¶µÜ¸×ÂÀÏ¯¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤Î152¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤È¡¢2°ÂÂÇ¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¼«¿È¤â¡Ö¤½¤Î2ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇÀÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¡¢Îý½¬´Þ¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ÎÎ¨¤Ï°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾õ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¹¤¯¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤È¡¢ÂÇµå¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¡ ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡¥»¥«¥ó¥É¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢4·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý2¤Î9²ó°ì»àËþÎÝ¤ÇÅçÆâ¹¨ÌÀ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦¾®Àî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡ÖÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¥¼éÈ÷¤ÇËÉ¤¤¤À¡£
¡¡16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ïº£µ¨½éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶Áö¼é¤ÇÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½àÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼éÈ÷¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿´¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÂ¿¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤ëÂ¸ºß´¶¡£¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÆ£²¬ÍµÂç¤¬16Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àî¤âÆ£²¬¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤â¡¢Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ