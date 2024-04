¡Ò¤Þ¤¿È¯ÇäÆü¤òÈï¤»¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¤è¡Ó¡ÖTOBE¡×¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤¬¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤É°ìÃ×

3月27日、Billboard JAPANが公開した「ダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”」において、STARTO ENTERTAINMENTの7人組・Travis Japanの「T.G.I. Friday Night」が、首位に輝いた。

2位には、滝沢秀明氏が代表取締役を務める事務所・TOBEの所属アーティストが歌唱する楽曲がランクイン。それぞれ同日(3月18日)に配信リリースされたが、今回はTravis JapanがTOBE勢を抜いてトップに君臨した。

Travis Japanの「T.G.I. Friday Night」はOriginal Ver.(英語詞)とJapanese Ver.(日本語詞)の2バージョンでリリース。Billboard JAPANのサイトによると、この「T.G.I. Friday Night」自体は75,135ダウンロード(DL)を売り上げ、堂々の1位を獲得したという。

次点は、「令和6年能登半島地震」の発生を受け、TOBEが立ち上げた支援プロジェクト「to HEROes Project -Act for HOPE-」のテーマソング「Be on Your side」(20,300DL)。TOBEに所属する13名(三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹)が歌っており、作詞はNumber_iの岸優太・神宮寺勇太・平野紫耀が担当した。

「『Be on Your side』は3月18日の配信リリースに続いて、5月1日にCDの発売も予定されています。CDはTOBE OFFICIAL STOREにて、3月18日〜31日まで予約を受け付けていました」(芸能ライター)

ちなみに、3月27日発表の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」だと、Travis Japanの「T.G.I. Friday Night」(Original Ver.)が初週44,319DLを記録し、1位に。2位はJapanese Ver.(37,126DL)で、Travis Japanが1位・2位を独占していた。なお、こちらのランキングの場合は「Be on Your side」が3位となり、21,332DLをマークしたという。

「Billboard JAPAN・オリコンのランキングともに、TOBEアーティストがTravis Japanに敗北。同日リリースだったばっかりに、明確な勝敗がついてしまいました。ただ、『Be on Your side』はTOBEアーティストを全体的に応援する“箱推しファン”向けの作品でもあります。メンバーが作詞しているとはいえ、Number_iのファンは今作において“DL数を伸ばそう”という必死さがそこまでなかったのかもしれませんね」(同)

しかし、YouTubeにアップされているミュージックビデオの再生回数は、TOBEも負けていない。彼らは、3月14〜17日にかけて東京ドームでコンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』を開催。三宅、北山、Number_i、IMP.のYouTubeチャンネルでは「to HEROes - Be on Your side (Official Music Video)」として、ドームでの歌唱映像を18日に配信した。

特に再生回数が多いのはTOBEの中でも一番人気と言われているNumber_iで、353万回を超えていた(4月15日時点、以下同)。IMP.(41万台)、北山(24万台)、三宅(22万台)と併せて、「Be on Your side」のMVは440万回以上も再生されていることになる。

対して、Travis Japanの「T.G.I. Friday Night」のMV(3月18日配信)は240万台で、Number_iの再生回数を下回っている。ステージでのパフォーマンスを収めた「Travis Japan - ‘T.G.I. Friday Night’ -Performance Video-」(2月22日配信)は87万台、ダンス動画「Travis Japan - ‘T.G.I. Friday Night’ - Dance Practice Day-1 -」(3月22日配信)が41万台で、3本の合計は約368万台。「Be on Your side」のDL数はイマイチ伸びなかったが、本人たちの姿が見られるYouTubeの動画は好調のようだ。

一方、今回だけでなく、過去にTOBEとSTARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)のアーティストのシングルリリース日が重なったことも。

「例えば、昨年11月8日にはIMP.の『CRUISIN’/IMP.』と、King & Princeの『愛し生きること / MAGIC WORD』がバッティング。今年3月6日にも、Sexy Zoneの『puzzle』とNumber_iの『GOAT』の発売日が被りました。主にSTARTO側のファンが敵視しているものの、TOBEの商品は基本的に通常のCDショップなどには並ばず、TOBE OFFICIAL STOREでの販売なんです」(前出・同)

なお、TOBEの「Be on Your side」のCD発売日は5月1日だが、SixTONESのシングル「音色」と丸かぶり。5月1日は、SixTONESのグループ結成日だといい、ファンにとっても特別な作品となりそうだ。それだけにSNS上では、

〈SixTONES、結成日の5月1日にシングルを出せるってすごい。でも、TOBEが発売日を被せてきたのは意味不明〉

〈Travis JapanとTOBEが同日リリースだったけど、Travis Japanが1位でホッとした。この勢いでSixTONESの『音色』も1位とれますように……〉

〈またTOBEが発売日を被せてきたのかよ。『音色』の予約してくる〉

と、TOBEへのネガティブな反応が見受けられる。ただ、前述の通り、TOBEのほうはサイトでの限定販売方式とあって、前出のライターは「オリコンランキングは対象外とみられます。楽曲も配信済みですから、DL数も大きな伸びはないのでは?」と指摘する。

どうやら、SixTONESファンが気を揉む心配はなさそうだ。