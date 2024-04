『スパイダーバース』シリーズ第3作『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の米公開時期が2025年となる見込みが濃厚となってきている。アメリカの人気若手歌手のd4vd/デイヴィッドがTikTokで更新した投稿に注目だ。

『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)から直接繋がる2部作の後編として2024年3月の米公開が発表されていた。しかし、ハリウッドでのWストライキにより製作に遅延が生じることになり、無期延期が決定していた。

以降、公開時期については音沙汰がないままだが、このたびシンガーソングライターのd4vdがTikTokに「また来年、『スパイダーマン』が公開された時に会おう。(see you next year when spiderman comes out.)」とキャプションに綴った投稿を公開。動画では、なぜ自分が1年に1回しか「ハッピーな曲」を作れないのかに関する説明を行っている。これを受けてのキャプションの内容なので、d4vdは『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』に「ハッピーな曲」を提供したことを示唆しているものと思われる。なお、現時点でd4vdの同作への関与は伝えられていない。

2024年1月、シリーズにピーター・B・パーカー役で出演しているジェイク・ジョンソンは同時点でメインキャストの収録が再開されていないことを。それから製作の進捗は定かでない。d4vdは『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の公開時期を2025年だと確信しているようだが、すでに内部では決定事項として扱われているのだろうか。

本作はマイルズ・モラレスを主人公とするアニメ映画『スパイダーバース』シリーズの3作目。前作『アクロス・ザ・スパイダーバース』では大きな展開を残したまま物語を次回作へと持ち越すクリフハンガーで幕を閉じたとだけあり、いち早く観たいというファンも多い。2024年3月下旬にはシリーズの短編アニメ『The Spider Within: A Spider-Verse Story(原題)』が公開され、話題を呼んでいた。

