セガの世界的人気を誇るゲームシリーズを映画化した『ソニック・ザ・ムービー』、2作目『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』に続く最新作の実写オリジナルドラマシリーズ「ナックルズ」より、最強の戦士ナックルズの仲間であり、世界中で大人気スーパーキャラのソニックとテイルスも登場するアクション満載の本予告と場面写真が公開された。

近年、映画業界では『名探偵ピカチュウ』や『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』などゲームの映画化が世界的に大ヒット。日本生まれで全世界にて大人気のスーパーキャラ“ソニック”を主人公として描く映画『ソニック』シリーズは、2作あわせた世界興収が7億ドル超えを突破する大ヒットシリーズとなり、絶大な人気を誇っている。さらに今後、映画3作目の公開も控えており、本作「ナックルズ」は映画2作目と3作目の間に起こる出来事を全6話のドラマシリーズとして描く。

主人公は赤が印象的なハリモグラの“最強の戦士”ナックルズ。2作目『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』でソニックのライバルとして登場し最初は敵対する存在だったが、最後はソニックと2本のシッポを持つ心優しい子ギツネのテイルスと共に宇宙平和を守る仲間となった。

予告編ではソニックとテイルスも登場し、地球に残ったナックルズが旅に出ることから始まる物語の一端が描かれる。世界を救い平和が訪れた地球でのんびり暮らしていたが、そんな生活にもすぐに飽きてしまったナックルズ。“最強の戦士”の血が騒ぎバトルがしたくてたまらない彼は、ソニックの親友トムの同僚でマヌケな男ウェイド・ウィップルを弟子にして旅に出ることに。しかし、映画にも登場した悪の天才科学者ドクター・ロボトニック(演:ジム・キャリー)の手下の男が、ナックルズのパワーを奪いに襲い掛かる。

ソニックとテイルスと一緒に地球を守ると約束したナックルズだが、果たして彼の運命は?アクションバトルとユーモア満載のストーリーに、世界中のファンから注目を集めている。



そんな本作には、映画を世界的大ヒットに導いた製作陣が再び集結。監督・製作総指揮は、アニメーション映画『かいじゅうたちのいるところ』に携わった経験があり、映画『Gopher Broke』でアカデミー賞短編アニメーション賞にノミネートしたジェフ・フォウラーが前2作から続投する。製作には、『ワイルド・スピード』シリーズを手掛けるニール・H・モリッツ、トビー・アッシャー、ジョン・ウィッティントン、中原徹など、前作の主要なクリエイティブチームに加え、ナックルズを演じるイドリス・エルバも参加。シリーズの監督はゲッド・ライト、ブランドン・トロスト、ヨーマ・タコンヌ、キャロル・バンカーが務める。映画のクオリティはそのままにアクションとユーモア満載のオリジナルドラマシリーズが誕生した。

(C)2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

また、4月17日(水)よりAmazonの「 チャンネル」でParamount+の配信がスタート。Amazonプライム会員は月額770円(税込)を支払うことで、「スター・トレック」シリーズやシルベスター・スタローン主演のオリジナルドラマ「タルサ・キング」、人気アニメーション作品「パウ・パトロール」シリーズなど、Paramount+の全コンテンツが視聴可能となる。最初

の3ヶ月(4月17 日から 7月16日まで)に登録した会員は月額540円(税込)で初月約30%オフとなる。

オリジナルドラマシリーズ『ナックルズ』は2024年初夏よりParamount+にて独占配信開始。

