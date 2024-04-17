ゆうちゃみがドミニカ共和国へ！Hey! Say! JUMP 有岡大貴がフランスへ！「世界頂グルメ」初回2時間SP
今日4月17日（水）よる9時 日本テレビ系で「世界頂グルメ 初回2時間SP」を放送。
世界では、どんな人が、どんな料理を、どんな想いで食べているのか？世界各地で愛される“1番うまい地元メシ”を徹底調査！MCを務めるのはハライチと佐藤栞里、個性豊かな海外ロケリポーター陣と、現地に行かないと分からない食文化やその国の歴史もひもといていくバラエティー「世界頂グルメ」。
今回は、 “いま世界が夢中な国の地元メシ大捜索SP”と題し、話題沸騰中の3カ国を特集！
■人生初海外 ゆうちゃみ メジャーリーガーを多数輩出するドミニカ共和国へ！
米と並び主食として愛される甘くないバナナ“プラタノ”を使用したソウルフード『モフォンゴ』や、ドミニカNo.1米料理『ロクリオ』など地元メシをリポート。すぐに現地の人たちと仲良くなるゆうちゃみは、ある少年からまさかの愛の告白!?
■Hey! Say! JUMP 有岡大貴 今年パリ五輪で世界中から注目されるフランスへ！
日本アニメの影響で日本語を学ぶ学生が多いパリ。学生の最新トレンドグルメ『クロガー』や、美食の街の家庭料理で、日本でも「じゃがりこ」を使ったアレンジグルメがバズった『アリゴ』をリポート。見たものをそのまま伝える素直な有岡のリポートにも注目！
特番時代からのメンバーで『バリうめぇ！！』でおなじみ、サッカー元日本代表の槙野智章は、人口世界一となったインドへ！
3人の体当たりの海外ロケ、食べた時の笑顔で世界とつながる姿をお楽しみに。
■Amazonギフトカード5000円分が50名様に当たる！
番組公式X（旧Twitter）アカウント（@itadaki_ntv）では、MCハライチからの熱いメッセージとともに、Amazonギフトカード5000円分が50名様に当たるキャンペーンも実施中。公式X（旧Twitter）のアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿のリポストで応募が可能。応募締め切りは今日4月17日（水）よる9時まで！
★出演者：
【MC】ハライチ、佐藤栞里
【ゲスト】朝日奈央、川村壱馬、ギャル曽根、小泉孝太郎、指原莉乃、中川大志、水卜麻美
【海外ロケリポーター】有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、槙野智章、ゆうちゃみ
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