『お文具といっしょ』とサンリオの『ポムポムプリン』がコラボレーション決定! W可愛いキャラクターたちのPOP UPコーナーがサンリオアニメストアに登場、とっても可愛いアイテムが目白押しだ。『お文具といっしょ』は、イラストレーター・お文具が手がける人気キャラクターコンテンツ。お文具さんたちの”等身大の優しい言葉”に、心満たされるファンが続出している。そんな注目の人気キャラと、サンリオののんびりマイペースなポムポムプリンがコラボした新作グッズは、癒し効果抜群のアイテムばかり! 最後まで ”ぶん学者” の皆さま、ポムポムプリンファンの皆さま必見です♪

見ているだけで思わず笑顔になれる、ほっこり和む新作グッズは8アイテム21種の大ボリューム。ブラインドタイプの缶バッジやアクリルキーホルダー、アクリルスタンドプレートはくすみカラーが可愛い落ち着いた雰囲気の中、ゆるゆるな寝そべり姿が可愛いお文具さんやポムポムプリンたち。これは集めたくなっちゃいます!そのほか、ひざ掛けサイズのブランケット、裏も表もどこを見ても可愛いキャラポーチ、クリアファイルや手帳やメモなどを彩るのにぴったりなフレークシールもラインナップ。ちょっとした小物やアクセサリーを置くのに便利な豆皿もご用意されている。さらに「お文具といっしょ×ポムポムプリン」新商品のみを1会計2200円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント!POP UPは5月24日よりサンリオアニメストアにて、4月8日より通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」で先行通販スタート。いつも頑張っている自分へのご褒美として、日々の癒しとして、新作グッズをお迎えしてみてはいかが?(C) お文具/講談社 (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648900