１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．３６ドル（－０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４０７．８ドル（＋２４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３１．８セント（－３３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．７５セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４５．００セント（－１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．８４（－１．３４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．３６ドル（－０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４０７．８ドル（＋２４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３１．８セント（－３３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．７５セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４５．００セント（－１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．８４（－１．３４）
出所：MINKABU PRESS