　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万8500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41645.36円　　ボリンジャーバンド3σ
40950.51円　　ボリンジャーバンド2σ
40255.65円　　ボリンジャーバンド1σ
39560.80円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39150.00円　　一目均衡表・転換線
39016.00円　　5日移動平均
38865.95円　　ボリンジャーバンド-1σ
38727.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円　　17日夜間取引終値
38471.20円　　16日日経平均株価現物終値
38171.09円　　ボリンジャーバンド2σ
37756.40円　　75日移動平均
37476.24円　　ボリンジャーバンド3σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34437.95円　　200日移動平均


株探ニュース