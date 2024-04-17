日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万8500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41645.36円 ボリンジャーバンド3σ
40950.51円 ボリンジャーバンド2σ
40255.65円 ボリンジャーバンド1σ
39560.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39150.00円 一目均衡表・転換線
39016.00円 5日移動平均
38865.95円 ボリンジャーバンド-1σ
38727.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 17日夜間取引終値
38471.20円 16日日経平均株価現物終値
38171.09円 ボリンジャーバンド2σ
37756.40円 75日移動平均
37476.24円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34437.95円 200日移動平均
株探ニュース
41645.36円 ボリンジャーバンド3σ
40950.51円 ボリンジャーバンド2σ
40255.65円 ボリンジャーバンド1σ
39560.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39150.00円 一目均衡表・転換線
39016.00円 5日移動平均
38865.95円 ボリンジャーバンド-1σ
38727.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 17日夜間取引終値
38471.20円 16日日経平均株価現物終値
38171.09円 ボリンジャーバンド2σ
37756.40円 75日移動平均
37476.24円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34437.95円 200日移動平均
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