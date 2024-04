(MCU)映画『デッドプール&ウルヴァリン』独自の劇場マナーCMが存在するようだ。米イベントのCinemaCon会場にて上映された内容を、が伝えた。

このイベントでは、いくつかのMCU新作情報や映像も解禁される場となった。伝えられるところによると、披露されたというマナーCM映像は“携帯電話はサイレントに(silence your phone)”とのメッセージと共に始まる。コスチューム姿のデッドプールがウルヴァリンを相手に『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』(2027年公開予定のクロスオーバー超大作)にまつわる“説”を語っている。しかしデッドプールが何か言おうとするたび、携帯電話が鳴って妨害されてしまう。

やがて痺れを切らしたウルヴァリンがカメラに向かってFワードをタップリ交えて「ここはお前のバアちゃんの老人ホームじゃねぇぞ」と怒りながら、劇場での携帯電話の使用を控えるよう迫り、デッドプールがそれをなだめるという内容だ。

米The Hollywood Reporterの情報によると、この映像は米劇場での興行時にも上映されるらしいという。日本では劇場独自のマナーCMが使用されることが多いため、上映されるかどうかは不明だ。

もっとも、この映像が日本で観られるかどうかに関わらず、劇場では携帯電話を使用しないのが当然のマナー。怒ったウルヴァリンに切り刻まれてしまうぞ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日、日米同時公開。

