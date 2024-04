(MCU)ドラマ「ロキ」(2021‐)のシルヴィ役で好評を博したソフィア・ディ・マルティーノが、「シーズン3があるならソーとクロスオーバーしたい」と意欲を見せている。

のMCUドラマで、唯一シーズン2が製作された「ロキ」シーズン3については何も情報が届いていないが、更新の可能性はあるのだろうか。米のインタビューに応じたマルティーノが、その質問に「正直なところ分かりません」と返しつつも、「次にもオープンですよ」と前向きな姿勢で回答している。「だけど率直に言って、(シーズン2の)フィナーレが最高だったと思うし、もし終了したとしても、得られたものにとても感謝しています。スタジオは何も言っていないし、秘密のベールは私たちにも及んでいるんです」とも述べ、何も知らされていないと明かした。

シーズン3が製作されるなら希望する展開がある模様で、「シルヴィとソーが会えたら最高ですね」ともコメントしたマルティーノ。「特にロキが関係している場合、彼らが巻き込まれるのを見るのは楽しそうですから。三人兄弟姉妹が一緒って、どうでしょう?そのダイナミズムは面白そうですよね」と付け加えた。シルヴィはロキの変異体だ。もしもソーと対面したら、彼らはどんな会話を交わすのだろう。

© 2023 MARVEL. 『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2023 Marvel

なお、シーズン3については、ロキ役で主演したも「本当に分からないです」と同じを示しており、「シーズン2の終着点をとても誇りに思っています」とも語っていた。

「ロキ」がシーズン3でカムバックするかどうかは未知だが、2024年5月に開催される「大阪コミコン2024」にはヒドルストンとマルティーノが参加し、リユニオンを果たす予定だ。もしかしたら、「ロキ」に関する新情報が飛び出す可能性があるかもしれない?

