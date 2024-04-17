³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡ªÃ«Âô»á¡ÖÀõÂ¼¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·â¸þ¾å¤ò´üÂÔ
¢¡¹âÌÚ»á¡Ö¼ç¼´¤ËÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×3ÂÇÅÀ¤Ç¾¡ÍøÆ³¤¯¡ª
¡¡³ÚÅ·¤Ï16Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ò6¡Ý2¤È²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.173¤È¶ì¤·¤à¼çË¤¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬¡¢½é²ó¤«¤éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£6²ó¤Ë¤â°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¾Èô¤òÊü¤Á1ÂÇÅÀ¡£¹ç·×3ÂÇÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹õÃì¤Î°ìÂÇ¤â¤¢¤ê¡¢Æó·å°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿³ÚÅ·¡£16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿ÀõÂ¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¼ç¼´¤ËÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢14Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤éº£µ¨Âè1¹æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«Âô·ò°ì»á¤â¡ÖÀõÂ¼¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ê½é²ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ï¡Ë¸«»ö¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÀõÂ¼¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡³ÚÅ·¤Ï16Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ò6¡Ý2¤È²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.173¤È¶ì¤·¤à¼çË¤¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬¡¢½é²ó¤«¤éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£6²ó¤Ë¤â°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¾Èô¤òÊü¤Á1ÂÇÅÀ¡£¹ç·×3ÂÇÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹õÃì¤Î°ìÂÇ¤â¤¢¤ê¡¢Æó·å°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿³ÚÅ·¡£16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿ÀõÂ¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¼ç¼´¤ËÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢14Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤éº£µ¨Âè1¹æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«Âô·ò°ì»á¤â¡ÖÀõÂ¼¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ê½é²ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ï¡Ë¸«»ö¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÀõÂ¼¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù