米津玄師「さよーならまたいつか!- Sayonara」が、初週DL数4万1594DLを記録し、4月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で初登場1位を獲得した。同ランキングにおいて自身通算15作目の1位【※1】となり、歴代1位の記録をもつ「デジタルシングル通算1位獲得作品数」【※2】を自己更新した。本作は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌となっている。

そのほか「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」2位には、初週DL数2万530DLを記録したSTARTO for you「WE ARE」がランクイン。本作は、STARTO ENTERTAINMENTによるライブイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』に出演する14組75名のアーティストが参加するチャリティーシングル。続く3位には、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、初週DL数1万2746DLでランクイン。同曲は、テレビアニメ『忘却バッテリー』(テレビ東京系)のオープニングテーマとなっている。【※1】米津玄師の「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位獲得作品※2024年4月22日付現在/「Lemon」「LOSER」「Flamingo」「海の幽霊」「馬と鹿」「パプリカ」「感電」「Pale Blue」「POP SONG」「M八七」「KICK BACK」「LADY」「月を見ていた」「地球儀」「さよーならまたいつか!- Sayonara」【※2】「デジタルシングル(単曲)ランキング通算1位獲得作品数」記録※2024年4月22日付現在/1位:米津玄師 15作 「地球儀」(2023年7月31日付ほか)、「さよーならまたいつか!- Sayonara」(2024年4月22日付)など、2位:YOASOBI 13作 「アイドル」(2023年5月1日付ほか)、「勇者」(2023年10月9日付ほか)など、3位:BE:FIRST 12作 「Set Sail」(2024年3月11日付)、「Gifted. -Orchestra ver.-」(2024年3月25日付)など