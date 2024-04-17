バルセロナvsパリSG スタメン発表
[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
MF 32 フェルミン・ロペス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 38 マルク・ギウ
監督
シャビ・エルナンデス
[パリSG]
先発
GK 99 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 7 キリアン・ムバッペ
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドレ バルコラ
控え
GK 1 ケイラー・ナバス
GK 80 アルナウ テナス
DF 26 ノルディ・ムキエレ
DF 35 Beraldo
DF 37 ミラン・シュクリニアル
MF 4 マヌエル ウガルテ
MF 15 ダニーロ・ペレイラ
MF 19 イ・ガンイン
MF 28 カルロス・ソレール
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
MF 32 フェルミン・ロペス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 38 マルク・ギウ
監督
シャビ・エルナンデス
[パリSG]
先発
GK 99 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 7 キリアン・ムバッペ
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドレ バルコラ
控え
GK 1 ケイラー・ナバス
GK 80 アルナウ テナス
DF 26 ノルディ・ムキエレ
DF 35 Beraldo
DF 37 ミラン・シュクリニアル
MF 4 マヌエル ウガルテ
MF 15 ダニーロ・ペレイラ
MF 19 イ・ガンイン
MF 28 カルロス・ソレール
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります