[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 Pau Cubarsí

MF 8 ペドリ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 27 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 26 Ander Astralaga

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 17 マルコス・アロンソ

DF 39 Héctor Fort

MF 18 オリオル・ロメウ

MF 30 Marc Casadó

MF 32 フェルミン・ロペス

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 19 ヴィトール・ロッキ

FW 38 マルク・ギウ

監督

シャビ・エルナンデス

[パリSG]

先発

GK 99 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 25 ヌーノ・メンデス

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 7 キリアン・ムバッペ

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 29 ブラッドレ バルコラ

控え

GK 1 ケイラー・ナバス

GK 80 アルナウ テナス

DF 26 ノルディ・ムキエレ

DF 35 Beraldo

DF 37 ミラン・シュクリニアル

MF 4 マヌエル ウガルテ

MF 15 ダニーロ・ペレイラ

MF 19 イ・ガンイン

MF 28 カルロス・ソレール

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 11 マルコ・アセンシオ

FW 23 ランダル・コロ・ムアニ

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります