優勝賞金をかけて新潟県内のラーメン店が集結！新潟ふるさと村「大つけ麺博Presents 新潟ラーメンバトル」

新潟ふるさと村にて、2024年5月11日(土)〜6月2日(日)の毎週末に「大つけ麺博Presents 新潟ラーメンバトル」を開催します。

新潟ふるさと村「大つけ麺博Presents 新潟ラーメンバトル」

開催期間:

・第1陣 2024年5月11日(土)〜5月12日(日)

・第2陣 2024年5月18日(土)〜5月19日(日)

・第3陣 2024年5月25日(土)〜5月26日(日)

・第4陣 2024年6月1日(土)〜6月2日(日)

開催時間 :10時〜夜8時

料金 :入場無料 1杯950円 全店共通食券制

会場 :新潟ふるさと村

主催 :新潟ラーメンバトル実行委員会

企画・運営 :株式会社ブルースモービル

バトルに参加する新潟県内のラーメン店4軒と、県外からの応援店舗3軒の計7軒が1週につき入れ替り、4週にわたり開催。

初代「新潟ラーメンキング」の座と優勝賞金100万円をかけて新潟県内のラーメン店が熱戦を繰り広げます。

また、その戦いを見届ける県外の店舗はどこも名店ばかり!

期間中は、会場がラーメンの熱気に包まれます。

出店店舗【第1陣】2024年5月11日(土)〜5月12日(日)

<バトルエントリー店>

(1) さらい(五泉市)

(2) 麺の風 祥気(長岡市)

(3) 中華そば 石黒(新潟市)

(4) にぼし中華 廣はし(長岡市)

<県外応援店>

(1) 金澤濃厚中華そば神仙

(2) ワンタンメンの満月

(3) 札幌みその

出店店舗【第2陣】2024年5月18日(土)〜5月19日(日)

(1) 中田製作所(五泉市)

(2) AKIHA麺屋 粋翔(新潟市)

(3) らぁ麺 武者気(長岡市)

(4) RA-MEN OGIKAWA(新潟市)

<県外応援店>

(1) せたが屋

(2) ワンタンメンの満月

(3) 札幌みその

出店店舗【第3陣】2024年5月25日(土)〜5月26日(日)

(1) SHINASOBA 颯々樹(新潟市)

(2) ラーメン弐豚(見附市)

(3) 宝来軒 参(上越市)

(4) 中華蕎麦 采ノ芽(新潟市)

<県外応援店>

(1) 気むずかし家

(2) 我武者羅

(3) じゃぐら高円寺

出店店舗【第4陣】2024年6月1日(土)〜6月2日(日)

(1) 麺家 太威(新潟市)

(2) 麺屋 Aishin愛心(新潟市)

(3) らーめん鯉次(三条市)

(4) 麺処いずも屋(三島郡出雲崎町)

<県外応援店>

(1) 百麺

(2) 中華そばムタヒロ

(3) ど・みそ

投票方法は「美味しさ満足度」で決定

勝敗は、単純な売上杯数ではなく、得票数を売上杯数で割った「美味しさ満足度」で決定。

食べ終えた容器と投票コインをゴミステーションで交換し、美味しかったと思い満足したお店の投票箱にコインを投票します。

満足出来なかった投票箱も設置し、満足出来なかった場合はコインを不満足投票箱に投票してもらいます。

売上杯数だけで勝敗が決まらないシステムなので天候などの条件による不公平感が軽減されます。

果たして、100万円の賞金を掴むのはどの店なのでしょうか。

