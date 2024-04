プロジェクションマッピングのジェットコースター体験が登場！泊まれる仮想世界「Holy Planet」

エイチアールケイは、2023年にオープンした泊まれる仮想世界『Holy Planet』にジェットコースターのコンテンツを追加しました。

エイチアールケイ「Holy Planet」ジェットコースター体験コンテンツを追加

所在地 : 東京都北区滝野川6-32-9

料金 : 料金は日程や人数によって変動します。

チェックイン : 17:00〜(ダイニングキッチンとAR式ゲーム機の部屋は15:00から開放。その後清掃完了次第全ての部屋が利用できます)

チェックアウト: 〜12:00

アクセス:

・JR埼京線 板橋駅 徒歩5分

・東武東上線 北池袋駅 徒歩9分

・都営三田線 新板橋駅 徒歩9分

・都営三田線 西巣鴨駅 徒歩10分

2023年、JR板橋駅から徒歩5分の立地にオープンした泊まれる仮想世界『Holy Planet』

AR式ゲーム機やプロジェクションマッピングを使用した1日1組限定の宿泊施設です。

オープン以来沢山の方が宿泊し、寝る間も惜しんで遊んだ、真冬でも汗だくで遊んだ、と様々な声が集まっています。

3階プロジェクションマッピングのお部屋には、2023年秋には「スマッシングエイリアンズ」(次々と現れるエイリアンたちにボールを当てて攻撃するゲーム)を導入。

2024年2月には、2階のAR式ゲーム機にゲームコンテンツを2つ追加、今回4月よりジェットコースター体験コンテンツが追加されました。

デジタルコンテンツはリフォームと違い、営業を休むことなく数時間で追加できる為、今後もアップデートされていく予定です。

