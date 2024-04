アローの代表取締役・阿藤貴史と黒澤亮平の王座決定戦！総合格闘技イベント「PANCRASE 342」ストロー級

理学療法士による、インフォーマルサービスの提供を行う「アロー」の代表取締役 阿藤貴史 氏は、2024年4月29日に開催される総合格闘技イベント「PANCRASE 342」にてタイトル戦に出場します。

階級はストロー級、激情型ファイター阿藤貴史(リングネーム:リトル)と、修斗元世界チャンピオンの黒澤亮平とで王座決定戦が行われます。

総合格闘技イベント「PANCRASE 342」ストロー級暫定王者決定戦

日時 :2024年4月29日(月/祝日)

OPEN 13:00 (予定)/START 13:30 (予定)

会場 :立川ステージガーデン

主催 :パンクラス

総合格闘技団体「PANCRASE」は、パンチ、キック、投げ技、関節技、絞め技、肉体のすべてを使い競い合う総合格闘技団体です。

1993年にプロレスラーの船木誠勝と鈴木みのるによって設立、総合格闘技の礎を築き、現代でも国内外で人気を誇る、伝統的な総合格闘技団体です。

2024年4月29日に開催される総合格闘技イベント「PANCRASE 342」では、タイトル戦に「アロー」の代表取締役 阿藤貴史 氏と修斗元世界チャンピオンの黒澤亮平 氏が出場。

ストロー級の暫定王者決定戦が行われます。

