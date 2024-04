全楽曲・MVのファンアート作品が集結！MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)「T.M.Revolution」「西川貴教」

ファンアートのグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア「MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)」では、『T.M.Revolution』『西川貴教』の全楽曲およびMVのファンアートを2024年4月16日(火)より募集し、随時販売を開始します。

MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)「T.M.Revolution」「西川貴教」ファンアート作品

・募集期間:2024年4月16日(火) 12:00 〜 2024年6月30日(日) 12:00

・販売期間:2024年4月16日(火) 12:00 〜 2024年8月30日(金) 12:00

MashRoom Cafeとは、ファンアートのグッズをだれでも販売・購入できるオンラインストアです。

グッズが購入されると投稿者に一定の報酬が支払われます。

今回、マッシュルームカフェでは『T.M.Revolution』『西川貴教』の全楽曲・MVのファンアート作品を募集開始。

2024年4月16日より順次販売が開始されます。

西川貴教 Profile

1970年9月19日生まれ。

滋賀県出身。

1996年5月、ソロプロジェクト「T.M.Revolution」としてシングル「独裁-monopolize-」でデビュー。

キャッチーな楽曲、観る者を魅了する完成されたステージ、圧倒的なライブパフォーマンスに定評があり、「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」「WHITE BREATH」「INVOKE -インヴォーク-」などヒット曲多数。

2018年からは西川貴教名義での音楽活動を本格的に開始。

他にも俳優、声優、番組MCなど多岐に渡り新しい挑戦を続けている。

2021年5月にT.M.Revolutionデビュー25周年を迎え、2022年6月からは47都道府県ツアー「T.M.R. LIVE REVOLUTION ’22-‘23 -VOTE JAPAN-」を開催し成功を収めるなどライブも精力的に行っている。

故郷である滋賀県から2008年「滋賀ふるさと観光大使」に任命され、翌2009年より県初の大型野外音楽イベント「イナズマロックフェス」を主催、以降地元自治体の協力のもと毎年滋賀県にて開催している。

令和二(2020)年度滋賀県文化功労賞受賞。

