豪華食材のブッフェや眺望が楽しめる宿泊プラン！リーベルホテル大阪「ディナー＆朝食宿泊付プラン」「高層階確約プラン」

リーベルホテル大阪は、2024年4月16日(火)よりお得なディナー&朝食宿泊付プランと、高層階での宿泊が確約されるプランの販売を新たに開始します。

「リーベルホテル大阪」は2024年4月1日より、ホテル名称を新たに再スタートをしました。

2025年に開催される日本国際博覧会の準備が進む、大阪・夢洲、舞洲の玄関口となる桜島にあるホテルとして、さらなる進化を進めていきます。

そんなリーベルホテル大阪は、2024年4月16日(火)よりお得なディナー&朝食宿泊付プランと、高層階での宿泊が確約されるプランの販売を新たに開始します。

ローストビーフとスイーツを中心に豪華食材と旬食材を組み合わせたディナーブッフェと、約100種類の料理が楽しめる朝食ブッフェが付いた「ディナー&朝食宿泊付プラン」

そして、高層階からの眺望が魅力の「高層階確約プラン」の2種類が室数限定で用意されています。

ディナー&朝食宿泊付プラン

【予約開始日】2024年4月16日(火)〜

【宿泊期間】2024年4月17日(水)〜7月12日(金)

【料金】1名 12,000円〜(1室4名様利用時/税・サービス料込)

※料金は変動する可能性があります

【部屋タイプ】スタンダードもしくはスーペリアルーム

【内容】

・夕食 3F「Dining BRICKSIDE」での食べ放題(約70種)+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

・朝食 3F「Dining BRICKSIDE」での朝食ブッフェ(約100種)

・スパの天然温泉、フィットネスジムは滞在中何度でも利用できます。

ディナー&朝食付きでホテルステイを満喫できる特別プラン。

リーベルホテル大阪の魅力のひとつ「食」を存分に楽しめる特別宿泊プランが室数限定で登場。

3Fレストラン「Dining BRICKSIDE」で提供する、旬食材と豪華食材が織りなすディナーブッフェは、冷製・温製料理からスイーツまでシェフこだわりの品々を堪能できます。

また、肉吸いや串カツを始めとする大阪名物料理や海鮮のっけ丼などが並ぶ朝食ブッフェは、朝の清々しい空気と太陽の光を浴びながら広大なテラスで摂ることも可能。

チェックインからチェックアウトまで、存分にホテルステイを楽しめます。

レストラン概要

店舗名 : リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

高層階確約プラン

【予約開始日】2024年4月16日(火)〜

【宿泊期間】2024年4月19日(金)〜9月30日(月)

【料金】1名 8,000円〜(1室3名様利用時/税・サービス料込)

※料金は変動する可能性があります

【部屋タイプ】スタンダードもしくはスーペリアルーム

【内容】

・10階〜13階の高層階客室を確約 ※階数・眺望(リバーサイドまたはシティサイド)の指定はできません

・スパの天然温泉、フィットネスジムは滞在中何度でも利用できます

リバーサイドから眺める夜景の美しさを堪能できる、高層階確約の特別プラン。

リーベルホテル大阪のもうひとつの魅力、「夜景」を存分に楽しめる特別宿泊プランが室数限定で登場です。

リバーサイド、シティサイドから見えるそれぞれの夜景は、全く趣の違う雰囲気。

どちら側のお部屋かは、当日のお楽しみ。

プランは朝食付きと素泊まりの2種類が用意されています。

またスパの天然温泉、フィットネスジムは滞在中何度でも利用可能です。

わくわくしながらお部屋に入る瞬間、10階から13階の高層階から眺める風景、館内施設を利用しながらゆったりと過ごす時間が、旅の記憶を彩ります。

