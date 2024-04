環境保全に役立つB2B商品を展開！山善「ミライFRIEND(フレンド)」再生ストレッチフィルム・生分解梱包テープ

山善は、環境配慮商品の新ブランド「ミライFRIEND(フレンド)」を立ち上げました。

ブランド第一弾となる「再生ストレッチフィルム」が2024年5月上旬より、第二弾「生分解梱包テープ」が2024年5月中旬より順次販売されます。

同社は、2022年5月にオフィスや店舗向けのECサイト「山善ビズコム」をオープンし、B2Bの市場開拓に注力しています。

そこで、B2B向け商品の領域を広げるため、環境保全に役立つ商品に着目し、新ブランド『ミライFRIEND』を立ち上げました。

『ミライFRIEND』では、環境保全に役立つB2B向け商品を中心に、家庭でも使える消耗品などを届けていきます。

さらにブランド第一弾となる「再生ストレッチフィルム」が2024年5月上旬より、第二弾「生分解梱包テープ」が2024年5月中旬より順次登場。

同社の物流拠点でも『ミライFRIEND』を使用することで、「物流業界の脱炭素化」などに寄与していきます。

再生ストレッチフィルム

色 :透明

サイズ :厚み 0.015mm、幅 500mm、長さ 300m

材料 :ポリエチレン

価格 :オープン

ストレッチフィルムは、物流倉庫でパレットに積んだ段ボールの荷崩れを防止するためなどに使用します。

同社の「再生ストレッチフィルム」は、同社の物流倉庫で発生した廃ストレッチフィルムを回収し、再生率が高いと低下しがちなストレッチ性などの使用感とのバランスを踏まえ、商品全体の約46%に再資源化した原料として採用。

また、ストレッチフィルムのストレッチ性や切れやすさ、フィルム同士の貼り付きやすさなどの使用感にもこだわり、約46%の再生原料をバージン原料で挟んだ3層構造としています。

「再生ストレッチフィルム」として製品化することでCO2排出量の削減に寄与することができ、今回、同社初となるエコマークも取得しました。

生分解梱包テープ

色 :透明+緑の印字

サイズ :厚み 0.05mm、幅 49mm、長さ 50m

材料 :パルプ

価格 :オープン

「生分解梱包テープ」は、パルプを原料としており、JORA(日本有機資源協会)が発行しているバイオマスマーク認定商品です。

梱包テープは、主に物流倉庫やオフィス、店舗での梱包などで使用しますが、一般的な石油原料の二重伸縮ポリプロピレンという素材をベースにしたテープ(OPPテープ)は、段ボールと一緒にリサイクルすることができず、段ボールと分別して処分する必要があります。

「生分解梱包テープ」は、段ボールと同様にパルプ原料を使っているため、段ボールと一緒にリサイクルすることが可能です。

