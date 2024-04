BAND-MAIDが、インキュバスのマイク・アインジガー(G)との共作曲「Bestie」を本日4月17日に配信開始した。配信と同時に公開となったジャケット・アートワークは、SAIKI(Vo)がプロデュースしている。SAIKIはアートワークに関して「BAND-MAIDの通過点として目標であったアリーナワンマンで、これまでの軌跡を塔のアートワークで表現しました 。塔を中心に、どんな物語が生まれていくのか。みんなが楽しみにワクワクできるような作品を残したいと思っています。「Bestie」では、私が曲に感じた、大自然の中を親友と旅をするようなイメージをデザインにしてもらいました」とコメント。

ライブ情報



<INCUBUS(インキュバス)ASIA TOUR 2024>スペシャル・ゲスト : BAND-MAID2024年5月1日(水) 東京ガーデンシアターhttps://tickets.kyodotokyo.com/incubus/<BAND-MAID × The Warning SPECIAL SHOW IN JAPAN>2024年6月12日(水)東京・六本木EXシアター公演詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/733903<BAND-MAID THE DAY OF MAID>2024年5月10日(金)東京・Zepp Haneda<BAND-MAID HALL TOUR 2024>2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール公演詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/733904