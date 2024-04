【ふたりの告白】著者:西瓜士講談社

31才の千春は、認知症の母を介護するため、東京から地元に帰ってくる。ドーナツ屋で働きながら、映画監督志望である同性の恋人、久良木との未来がはっきり見えないような生活を送っている。そんなある日、理不尽な病が千春を襲う――。

本作「ふたりの告白」は、「コミックDAYS」で配信された西瓜士氏による短編作品。「2022年前期・第81回ちばてつや賞」一般部門で入選を果たしている。

誰でも年を重ねていくと、親の介護や子供のことなど、様々な問題にぶつかる。本作では、近い将来、自分にも起きるかもしれない出来事が描かれる。認知症の母、同性愛関係にある恋人といった、少し複雑な設定で、1度読むだけでは内容を把握しにくいかもしれないが、大切な人のことを思い出し、何度でも読み返したくなるような魅力のある作品となっている。

【あらすじ】

