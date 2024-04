【「葬送のフリーレン」13巻】4月17日 発売価格:594円【「葬送のフリーレン」13巻 ステッカーセット付き特装版】4月17日 発売価格:1,650円

小学館は、マンガ「葬送のフリーレン」の13巻を4月17日に発売する。価格は594円。また同日には、ステッカーセット付き特装版も1,650円で発売される。

本作は「週刊少年サンデー」で連載されている原作・山田鐘人氏、作画・アベツカサ氏による作品。今は亡き勇者の軌跡を辿る後日譚ファンタジーで、2023年9月から2024年3月にかけてTVアニメも放送された。

最新刊となる13巻では、過去へと遡ったフリーレンの意識が七崩賢の残酷な魔法と対峙。表紙にはフリーレンたちのほか、ユーベルやラントなどの姿も描かれている。

なお、特装版は12種類のステッカーが付録となっており、TVアニメのキービジュアル6種類、カウントダウンイラスト5種類、そしてアベツカサ氏がアニメ第2クール「一級魔法使い試験編」のために描き下ろしたポスターイラスト1種類が使用されている。

【「葬送のフリーレン」13巻あらすじ】

勇者ヒンメルと歩んだ旅路を

追想と共に再び歩む魔法使い・フリーレン。

過去へと遡った彼女の意識は、

七崩賢の残酷な魔法と対峙する――

物語は、勇者ヒンメルの奇跡を体現する。

英雄たちの“軌跡”を伝承する後日譚ファンタジー!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.