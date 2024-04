【「小説 葬送のフリーレン~前奏~」】4月17日 発売価格:880円

小学館は、「小説 葬送のフリーレン ~前奏~」を4月17日に発売する。価格は880円。

本書はマンガ「葬送のフリーレン」を、原作者・山田鐘人氏の監修のもと小説化したノベライズ作品。執筆は「夏へのトンネル、さよならの出口」などの代表作をもつライトノベル作家・八目迷氏が担当している。

フリーレン、フェルン、シュタルク、ラヴィーネ&カンネ、アウラを主人公としたエピソード5編からなる短編小説集で、本編では描かれていないフリーレンが“人を知るための旅”に出る少し前の物語が題材となっている。

なお、イラストは原作と同じくアベツカサ氏が手掛けている。

