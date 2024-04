【「葬送のフリーレン コミック付箋ブック」】4月17日 発売価格:1,485円

小学館は、「葬送のフリーレン コミック付箋ブック」を4月17日に発売する。価格は1,485円。

本書はマンガ「葬送のフリーレン」のコマを使用した付箋ブック。美麗な三つ折りブック型台紙に貼り込んだ付箋が11種類用意されており、吹き出しの中にメモや伝言を書き込める。

付箋のコマは、TVアニメ「葬送のフリーレン」の1クール目で登場した名シーンを中心にマンガ内から厳選されている。

なお同日には、コミックス最新13巻やノベライズ「小説 葬送のフリーレン ~前奏~」も発売される。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.