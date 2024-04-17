　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比10円高の3万8400円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8471.2円に対しては71.2円安。出来高は1万6176枚となっている。

　TOPIX先物期近は2693.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は3.61ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38400　　　　　 +10　　　 16176
日経225mini 　　　　　　 38405　　　　　 +10　　　351346
TOPIX先物 　　　　　　　2693.5　　　　　　+0　　　 16360
JPX日経400先物　　　　　 24400　　　　　 +15　　　　1188
グロース指数先物　　　　　 650　　　　　　-1　　　　 972
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース