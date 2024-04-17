17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比10円高の3万8400円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8471.2円に対しては71.2円安。出来高は1万6176枚となっている。



TOPIX先物期近は2693.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は3.61ポイント安で推移。





○主要先物価格・0時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38400 +10 16176

日経225mini 38405 +10 351346

TOPIX先物 2693.5 +0 16360

JPX日経400先物 24400 +15 1188

グロース指数先物 650 -1 972

東証REIT指数先物 売買不成立



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