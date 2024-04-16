¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡±äÄ¹10²óà¿åÆþ¤êá¥É¥í¡¼¤âÎäÀÅ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÉé¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îà¿åÆþ¤êá¤Ë¤âµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏÎäÀÅ¤À¡££±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ïµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Èºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤£±¼ºÅÀ¤È°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡¢µß±ç¿Ø¤âÆ§¤óÄ¥¤ê£±¡½£±¤Ç£¹²ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤êÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¤Ë¤è¤ë°ú¤Ê¬¤±¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤â½Ð¤ÆÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡££·²ó°ì»àÆóÎÝ¤Ç»³ºê°Ë¤¬ÌÚÏ²¤òÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¶´»¦¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢·¸¥ß¥¹¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢µ¾Èô¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÉé¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¡Ê»³ºê¡Ë°Ë¿¥¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯£±ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡×¤È¼«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£·²ó£±¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ËºÇ·ÉÎé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÁêÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö£±¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ê¥¢¥¦¥È¤ò¡Ë£²¤Ä¡¢¡Ê»°ÎÝ¤ÎºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤¬¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£Àè¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Ç¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¥×¥ì¡¼¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¡ÊÊ»»¦¤ò¡ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£