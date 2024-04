サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」の20周年を記念して、お花で描かれた「コリラックマのいちごないちにち フラワーBOX」が新登場! 来る母の日にもおすすめの、とってもキュートで可愛いフラワーギフトです。ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」の新作フラワーBOXは、2024年で20周年を迎える「コリラックマ」デザイン。

いたずらが大好きで、元気でやんちゃなコリラックマ。大好きないちごにまつわるデザインが印象的な「コリラックマのいちごないちにち フラワーBOX」は、カーネーションやバラ、あじさい、かすみ草のプリザーブドフラワーを使って、ショートケーキをイメージしたような配色で描かれています。マイペリドットの独自の技術によって、プリザーブドフラワーを細やかにアレンジして描かれたフラワーBOXはここだけのオリジナル。コリラックマの部分はあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつ貼り合わせて表現されており、とっても綺麗ですよ。マイペリドット店主がリラックマ好きであったことから企画して人気となっている「ごゆるり リラックマフラワー」シリーズの待望の新作。すべて水やり不要で枯れる心配のないプリザーブドフラワーで制作された、ずっと綺麗なまま楽しめる素敵なフラワーBOXは自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったり。うるうるした瞳が可愛いコリラックマの記念フラワー、ぜひチェックしてみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.