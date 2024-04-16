焼けた2人の遺体が見つかった現場周辺に張られたブルーシート＝栃木県那須町で2024年4月16日午後4時12分、本社ヘリから幾島健太郎撮影

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　栃木県那須町伊王野の河川敷で16日午前に焼けた2人の遺体が見つかった死体遺棄事件で、栃木県警は16日夜、うち1人は男性で、住居不詳、職業不詳、宝島龍太郎さん（55）と判明したと発表した。