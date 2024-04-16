Aぇ! group・正門良規＆草間リチャード敬太＆小島健、北海道で“登板”へ 4・1９エスコンFでファーストピッチ
北海道日本ハムファイターズは16日、本拠地「エスコンフィールド北海道」（北海道北広島市）で19日に開催する千葉ロッテマリーンズ戦に、Aぇ! groupから正門良規、草間リチャード敬太、小島健が来場すると発表した。
【動画】Aぇ! groupビジュアル撮影メイキング映像Short ver.
3人は、試合前に行われるファーストピッチセレモニーに登場する。開始時間は午後5時40分ごろ。
Aぇ! groupは、シングル「《A》BEGINNING」で5月15日にCDデビューする。その後、全国ツアー『Aぇ! group Debut Tour〜世界で1番AぇLIVE〜』が5月25日、26日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナからスタートする。
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3人は、試合前に行われるファーストピッチセレモニーに登場する。開始時間は午後5時40分ごろ。
Aぇ! groupは、シングル「《A》BEGINNING」で5月15日にCDデビューする。その後、全国ツアー『Aぇ! group Debut Tour〜世界で1番AぇLIVE〜』が5月25日、26日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナからスタートする。