U-23日本代表スタメン発表! パリ五輪切符を懸けた初戦で藤田譲瑠チマ、松木玖生ら先発
U-23日本代表は16日、パリオリンピックアジア最終予選を兼ねたU23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23中国代表と対戦する。日本時間午後10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、MF松木玖生(FC東京)らが先発入りした。
システムは4-3-3とみられ、GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF内野貴史、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーは藤田、インサイドハーフは左がMF山本理仁、右が松木。前線3人は左からMF平河悠、FW細谷真大、MF山田楓喜と予想される。
今大会は上位3か国がパリ五輪出場権を獲得。4位の場合は5月9日にフランスで行われる大陸間プレーオフでアフリカ予選4位・ギニアと対戦する。グループリーグは19日の第2戦でU-23UAE代表、22日の第3戦でU-23韓国代表と対戦。日本は2年前、U-21日本代表として今大会で3位入賞を果たしており、リベンジとともにパリ五輪出場を目指す。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 22 高井幸大(川崎F)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 17 松木玖生(FC東京)
MF 20 平河悠(町田)
MF 11 山田楓喜(東京V)
FW 19 細谷真大(柏)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
GK 23 山田大樹(鹿島)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 14 田中聡(湘南)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 内野航太郎(筑波大)
監督
大岩剛
[中国]
先発
GK 22 ファン・ジーハオ
DF 4 リャン・シャオウェン
DF 5 ジュ・ユエ
DF 16 ヤン・ジーハオ
DF 13 ジン・シュンカイ
DF 19 ドゥアン・デチー
MF 7 タオ・チャンロン(Cap)
MF 10 ジャ・フェイファン
FW 17 フェイエルディン・アイスカル
FW 11 リュウ・ジュンシャン
FW 9 バイヘラム
控え
GK 1 リー・ハオ
DF 2 フー・ヘタオ
DF 3 リウ・ハオファン
MF 6 アブラハム・ハリケ
GK 12 ユー・ジンヨン
FW 14 ワン・ユドン
DF 15 リュアン・オイロン
FW 18 デュ・ユエチェン
MF 20 リウ・ジュラン
DF 21 シュ・ビン
MF 23 シェ・ウェネン
監督
チェン・ヤオドン
システムは4-3-3とみられ、GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF内野貴史、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーは藤田、インサイドハーフは左がMF山本理仁、右が松木。前線3人は左からMF平河悠、FW細谷真大、MF山田楓喜と予想される。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 22 高井幸大(川崎F)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 17 松木玖生(FC東京)
MF 20 平河悠(町田)
MF 11 山田楓喜(東京V)
FW 19 細谷真大(柏)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
GK 23 山田大樹(鹿島)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 14 田中聡(湘南)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 18 内野航太郎(筑波大)
監督
大岩剛
[中国]
先発
GK 22 ファン・ジーハオ
DF 4 リャン・シャオウェン
DF 5 ジュ・ユエ
DF 16 ヤン・ジーハオ
DF 13 ジン・シュンカイ
DF 19 ドゥアン・デチー
MF 7 タオ・チャンロン(Cap)
MF 10 ジャ・フェイファン
FW 17 フェイエルディン・アイスカル
FW 11 リュウ・ジュンシャン
FW 9 バイヘラム
控え
GK 1 リー・ハオ
DF 2 フー・ヘタオ
DF 3 リウ・ハオファン
MF 6 アブラハム・ハリケ
GK 12 ユー・ジンヨン
FW 14 ワン・ユドン
DF 15 リュアン・オイロン
FW 18 デュ・ユエチェン
MF 20 リウ・ジュラン
DF 21 シュ・ビン
MF 23 シェ・ウェネン
監督
チェン・ヤオドン