　U-23日本代表は16日、パリオリンピックアジア最終予選を兼ねたU23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23中国代表と対戦する。日本時間午後10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、MF松木玖生(FC東京)らが先発入りした。

　システムは4-3-3とみられ、GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF内野貴史、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーは藤田、インサイドハーフは左がMF山本理仁、右が松木。前線3人は左からMF平河悠、FW細谷真大、MF山田楓喜と予想される。

　今大会は上位3か国がパリ五輪出場権を獲得。4位の場合は5月9日にフランスで行われる大陸間プレーオフでアフリカ予選4位・ギニアと対戦する。グループリーグは19日の第2戦でU-23UAE代表、22日の第3戦でU-23韓国代表と対戦。日本は2年前、U-21日本代表として今大会で3位入賞を果たしており、リベンジとともにパリ五輪出場を目指す。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

DF 22 高井幸大(川崎F)

DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン)

MF 17 松木玖生(FC東京)

MF 20 平河悠(町田)

MF 11 山田楓喜(東京V)

FW 19 細谷真大(柏)

控え

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

GK 23 山田大樹(鹿島)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 5 木村誠二(鳥栖)

DF 15 鈴木海音(磐田)

DF 21 大畑歩夢(浦和)

MF 6 川崎颯太(京都)

MF 14 田中聡(湘南)

FW 9 藤尾翔太(町田)

MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

FW 18 内野航太郎(筑波大)

監督

大岩剛

[中国]

先発

GK 22 ファン・ジーハオ

DF 4 リャン・シャオウェン

DF 5 ジュ・ユエ

DF 16 ヤン・ジーハオ

DF 13 ジン・シュンカイ

DF 19 ドゥアン・デチー

MF 7 タオ・チャンロン(Cap)

MF 10 ジャ・フェイファン

FW 17 フェイエルディン・アイスカル

FW 11 リュウ・ジュンシャン

FW 9 バイヘラム

控え

GK 1 リー・ハオ

DF 2 フー・ヘタオ

DF 3 リウ・ハオファン

MF 6 アブラハム・ハリケ

GK 12 ユー・ジンヨン

FW 14 ワン・ユドン

DF 15 リュアン・オイロン

FW 18 デュ・ユエチェン

MF 20 リウ・ジュラン

DF 21 シュ・ビン

MF 23 シェ・ウェネン

監督

チェン・ヤオドン