Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤¬¸ÞÉ´¾ëçý±û¡õ±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡õÀîùõºù¡õÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤È¡Ö½Õ½¥¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥³¥é¥Ü¡ØÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù
4·î29Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µ·îÍË¡¡¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Á1»þ29Ê¬¡¿Hulu¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤¬¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡ØÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡£¤³¤Î½Õ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÎáÏÂ¤ÎºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤äÀ¤³¦¤ÎÌ¾¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÀèÇÚ¥²¥¹¥È¤Î²Î¾§¤â²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£
4·î29ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤ËÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢MC¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¡ØÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤Ç5´üÀ¸¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼ÙËâ¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¿¹¤¬ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²÷Âú¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤Ë¡È¥ß¥»¥¹°¦¡É¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë5´üÀ¸¤¿¤Á¡£¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ËÜÉ±Æà¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÆñ¤·¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡©¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤ÎÀ¼½Ð¤·¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿¹¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÖÊÑ´é¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤â¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö½Õ½¥¡×¤ò¡¢Âç¿¹¤È¸ÞÉ´¾ëçý±û¡õ±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡õÀî粼ºù¡õÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó½é¥³¥é¥Ü¤ÇÈäÏª¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ò5´üÀ¸Á´°÷¤ÇÇ®¾§¡£ÀèÇÚ¥²¥¹¥È¤Î3´üÀ¸¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤Î¡ÖÛÙ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¤È¡¢ÇµÌÚºä46¡¦5´üÀ¸¤Î¸ÞÉ´¾ë¤ÈÀî粼¤«¤é¤Î¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¡£
¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¡¡¥³¥á¥ó¥È
¢¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Á¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡5´üÀ¸¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤ó¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤Î´¶¤¸¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢²Î¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¿¿Ùõ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²Î¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡5´üÀ¸¤È¡Ö½Õ½¥¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Î»ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È±üÅÄ¡Ê¤¤¤í¤Ï¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âÆ±¤¸¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Õ½¥¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¡Ö½Õ½¥¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤È¤«µõ¤·¤µ¡¢ÊñÍÆÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆÏ¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¤â¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º²Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤éÊÑ´é¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇµÌÚºä46¡¡5´üÀ¸¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÂç¿¹¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¦¤½¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÀÎ¤«¤é°ìÈÖ¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ç¤Ï5´üÀ¸¤Î¹¬¤»¤ÊÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤ò¤´ËÜ¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È1ÉÃ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£²ó¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö½Õ½¥¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¤¬½Ð¤ë¤È¤º¤Ã¤È¤½¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ´ü¤Ë¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë²Æ´ü¹Ö½¬¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤Ë·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦³ØÀ¸»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¡¡5´üÀ¸¡¦Àî粼ºù¡¡¥³¥á¥ó¥È
³ØÀ¸»þÂå¤º¤Ã¤È¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤ÆÀÄ½Õ¤¬¤½¤³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5´üÀ¸11¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÁ´°÷²Î¾§¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢11¿Í¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£3Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£²ó¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö½Õ½¥¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½Õ½¥¡×¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±¢¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤»þ¤ËÄ°¤¤¤Æ²Î»ì¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¼«Ê¬¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
Ëè½µ·îÍË¡¡¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Á1»þ29Ê¬
¡ãÇÛ¿®¡ä
ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤«¤é¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¡ä¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª5´üÀ¸¤ÎÄ©Àï¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/newnogistar/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/nogista_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§¡÷nogista_ntv
(c)ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó