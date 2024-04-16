■ニューシングル「人間として」





▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像



▲購入特典 ▲購入特典



▲キャンペーン特典画像 ▲キャンペーン特典画像

2024年4月17日(水)発売UPCH-80608 \1,320 (税込)●選べるジャケット4種仕様：CDパッケージ表面のジャケット1種に加え、他3種のジャケット(計4種)を封入。計4種のジャケットが封入された本CDを購入後、お好みのジャケットを表面に差し替え、楽しむことが可能。●デジタル配信同時リリース配信リンク：https://lnk.to/RS_asahuman歌詞：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/discography/index.php?did=lyrics01※テレビ朝日系 火曜よる9時 ドラマ『Destiny』主題歌▼収録曲1. 人間として 作詞 作編曲：椎名林檎2. 紅海月の夜 作詞 作編曲：椎名林檎▼購入特典：大判ポストカード※サイズ：20×14.8cm※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。※特典画像はイメージです。現物とは異なる場合がございます。【SNS楽曲シェアキャンペーン ※応募者全員プレゼント】特典：本キャンペーン限定“スマホ画像”応募期間：4月17日(水)00:00〜4月23日(火)23:59楽曲URL：https://lnk.to/RS_asahuman※上記URLからAmazon Music(Amazon Music Unlimited、Amazon Music Prime)、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicそれぞれのサービスの「人間として」商品ページへ遷移致します応募サイト：https://form.universal-music.co.jp/sns_sheena-ringo_asahuman/page/index.html※上記URLは、2024年4月17日(水)00:00以降有効となります。※応募ページに必要事項をご記入の上ご応募ください。※アクセスしづらい場合は、時間を空けてアクセスいただきますようお願いいたします。