椎名林檎、ドラマ『Destiny』主題歌の「人間として」MVをプレミア公開決定
椎名林檎が4月17日、テレビ朝日系ドラマ『Destiny』主題歌に書き下ろした新曲「人間として」をCD／配信リリースする。これに伴って、同楽曲のミュージックビデオが4月17日午前0時よりプレミア公開されることが決定した。
◆椎名林檎 動画 / 画像
2023年発表の「私は猫の目」以来のシングル作品であり、25周年第2弾シングルが「人間として」だ。ミュージックビデオの監督を務めたのは児玉裕一。児玉監督は、「内にも外にも拡がるこの大宇宙にて」とコメントを寄せている。
■ニューシングル「人間として」
UPCH-80608 \1,320 (税込)
●選べるジャケット4種仕様：CDパッケージ表面のジャケット1種に加え、他3種のジャケット(計4種)を封入。計4種のジャケットが封入された本CDを購入後、お好みのジャケットを表面に差し替え、楽しむことが可能。
●デジタル配信同時リリース
配信リンク：https://lnk.to/RS_asahuman
歌詞：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/discography/index.php?did=lyrics01
※テレビ朝日系 火曜よる9時 ドラマ『Destiny』主題歌
▲ジャケット画像
▼収録曲
1. 人間として 作詞 作編曲：椎名林檎
2. 紅海月の夜 作詞 作編曲：椎名林檎
▼購入特典：大判ポストカード
※サイズ：20×14.8cm
※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。
※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。
※特典画像はイメージです。現物とは異なる場合がございます。
▲購入特典
【SNS楽曲シェアキャンペーン ※応募者全員プレゼント】
特典：本キャンペーン限定“スマホ画像”
応募期間：4月17日(水)00:00〜4月23日(火)23:59
楽曲URL：https://lnk.to/RS_asahuman
※上記URLからAmazon Music(Amazon Music Unlimited、Amazon Music Prime)、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicそれぞれのサービスの「人間として」商品ページへ遷移致します
応募サイト：https://form.universal-music.co.jp/sns_sheena-ringo_asahuman/page/index.html
※上記URLは、2024年4月17日(水)00:00以降有効となります。
※応募ページに必要事項をご記入の上ご応募ください。
※アクセスしづらい場合は、時間を空けてアクセスいただきますようお願いいたします。
▲キャンペーン特典画像
■テレビ朝日系ドラマ『Destiny』番組情報
(c) テレビ朝日
放送日：2024年4月9日スタート ※毎週火曜よる9:00〜9:54
放送局：テレビ朝日系24局
主演：石原さとみ
▼ドラマ概要
“20年の時をかけたサスペンス×ラブストーリー”となるドラマ『Destiny』は、主演の石原さとみが3年ぶりの連続ドラマ復帰作で初の検事役に挑み、亀梨和也と初共演する。脚本はドラマ『Dr.コトー診療所』シリーズなど多くのヒット作を生んできた吉田紀子が手掛けた完全オリジナルサスペンスラブストーリー。
・ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/destiny/
・X (旧 Twitter)：https://twitter.com/Destiny_tvasahi/ (@Destiny_tvasahi)
・Instagram：https://www.instagram.com/destiny_tvasahi/ (@destiny_tvasahi)
・TikTok：https://www.tiktok.com/destiny_tvasahi (@destiny_tvasahi)
・TVer：https://tver.jp/series/sr9fan1hkw
関連リンク
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