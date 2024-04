推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」からリリースされた、クロミやポムポムプリン、シナモロールのデザインがめちゃ可愛いキャリーメイクボックスが優秀すぎ! お出かけにもお家でも活躍してくれる注目アイテムをピックアップします。「推し活・キャリーメイクボックス」はコスプレイヤー向けのメイクボックス。キャリーケースに取り付けて運べるうえ、そのままキャリーケースの上でメイクが出来るという特徴があり、着替えやメイクを狭い空間で行わなくてはいけないコスプレイベント等で大活躍間違いなし。自身の好きなキャラクター等の「推し」をアピールできる仕様になっていること、また形状がしっかりしていて様々なものを保管できることから、コスプレイヤーの方だけでなくぬい活やグッズ収集などを楽しまれている方にもおすすめなんですよ♪

そんな便利なキャリーメイクボックスが、サンリオとコラボーれション!「サンリオキャラクターズ」の「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」とコラボした「推し活・キャリーメイクボックス」は、なんとボックスのビジュアルがキャラクターテイストになっているめっちゃ可愛いアイテムに仕上がっています。メイクボックスには各キャラクターのカラーリングと特徴的なデザインが施されており、可愛い耳付き♪ポムポムプリンとシナモロールの愛らしいあの垂れ耳、クロミの小悪魔なツン耳がポイントです。ブラシなどの化粧用具がまとめられるゴムバンド、リップや小物類が確認しやすいメッシュポケットが蓋の裏に備えられており、ボックス本体は約220×135×マチ150mmの大容量。スプレーなどのボトルアイテムや携帯型ヘアアイロンなど、たっぷり収納できちゃいます。さらに各キャラクターの絵柄がプリントされた可愛い鏡付き! 至れり尽くせりな可愛さであなたのメイク&ファッションをサポートしてくれます。遠征の際にはキャリーバッグの上にちょこんと乗せて運べるのも便利ポイント。もちろん、お部屋のメイクアイテムなどを収納するインテリアとしても可愛らしさと優秀さを発揮してくれるはず。各ECサイト・販売店にてお取扱中なので、ぜひチェックしてみてね!(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640925