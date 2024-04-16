ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（3月）
予想 24.5万件 前回 25.35万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
米住宅着工件数（3月）
予想 148.5万件 前回 152.1万件（住宅着工件数)
予想 -2.7% 前回 10.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 150.0万件 前回 152.4万件（151.8万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 -0.3% 前回 2.4%（1.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 78.5% 前回 78.3%（設備稼働率)
22:00
IMF世界経済見通し
ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演
17日
1:30
ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演
2:00
ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:15
マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）
3:00
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席
5:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演
国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）
米主要企業決算
J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（3月）
予想 24.5万件 前回 25.35万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
米住宅着工件数（3月）
予想 148.5万件 前回 152.1万件（住宅着工件数)
予想 -2.7% 前回 10.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 150.0万件 前回 152.4万件（151.8万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 -0.3% 前回 2.4%（1.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 78.5% 前回 78.3%（設備稼働率)
22:00
IMF世界経済見通し
ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演
17日
1:30
ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演
2:00
ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:15
マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）
3:00
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席
5:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演
国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）
米主要企業決算
J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。