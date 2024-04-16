21:15
カナダ住宅着工件数（3月）
予想　24.5万件　前回　25.35万件

21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　0.7%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.9%　前回　2.8%（前年比)

米住宅着工件数（3月）
予想　148.5万件　前回　152.1万件（住宅着工件数)　
予想　-2.7%　前回　10.7%（住宅着工件数・前月比)　
予想　150.0万件　前回　152.4万件（151.8万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想　-0.3%　前回　2.4%（1.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

22:15
米鉱工業生産指数（3月）
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)
予想　78.5%　前回　78.3%（設備稼働率)

22:00　
IMF世界経済見通し
ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演

17日
1:30　
ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演

2:00　
ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:15　
マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）

3:00　
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席

5:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演


国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）

米主要企業決算
J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ

※予定は変更されることがあります。