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21:15

カナダ住宅着工件数（3月）

予想 24.5万件 前回 25.35万件



21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（3月）

予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)



米住宅着工件数（3月）

予想 148.5万件 前回 152.1万件（住宅着工件数)

予想 -2.7% 前回 10.7%（住宅着工件数・前月比)

予想 150.0万件 前回 152.4万件（151.8万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 -0.3% 前回 2.4%（1.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



22:15

米鉱工業生産指数（3月）

予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)

予想 78.5% 前回 78.3%（設備稼働率)



22:00

IMF世界経済見通し

ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演



17日

1:30

ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演



2:00

ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:15

マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）



3:00

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席



5:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演





国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論

ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）



米主要企業決算

J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ



※予定は変更されることがあります。

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