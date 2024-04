抗ウイルス、抗菌消臭、VOC低減効果を加えたフローリング材！イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック ランダム」

創業154年を迎えた老舗のフローリングメーカー「イクタ」は、「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック ランダム」を2024年4月1日に発売しました。

イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック ランダム」

価格:10,610円/平米(税別)

サイズ:T12×D303×W1,818mm

入数:6枚入り(3.3m2=1坪)/ケース

種類:アカシア、ウォールナット、ナラ樫、イタヤカエデ

1990年代のikuta製品“ランダム幅タイプ”をAWF銘木フロアーラスティックでリバイバル、サイズの異なるピースで構成された表面材が床に多彩な表情をもたらします。

様々な幅の材料を活用することで資源を最大限に有効利用できるサスティナブルなフローリングです。

また、AWラスティック塗装で仕上げ、しっとりとしたマットな風合いに、暗所対応型の最適化複合光触媒による抗ウイルス、抗菌消臭、VOC低減効果をプラスしました。

