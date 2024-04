3社限定の事業者向け着物レンタルサービス！3minkimono「動画を見ながら“3分で自分で着れる着物”」

「3minkimono」は、新しい着物レンタルサービスとして「動画を見ながら“3分で自分で着れる着物”」を3社限定で提供開始します。

新たな人材や人件費は不要、手軽に+αのサービスを導入出来ます。

3minkimono「動画を見ながら“3分で自分で着れる着物”」

外国人・日本人観光客で「着物を着てみたい」という方のために、宿泊施設の自分のお部屋や館内施設の空きスペース等でも気軽に着物を楽しめるサービスです。

今回、事業者向け着物レンタルサービスとして3社限定で提供されます。

サービス導入のメリット

・人件費をかけずに集客効果、利益UPが見込める

・他にはないサービスを提供できる

・SDGsへの取り組みで施設のイメージUPになる

・SNS投稿などで施設の宣伝効果が期待できる

