優良事業賞を受賞！ガーラ・プライム横濱関内「第14回優良事業表彰」中高層分譲住宅部門

全国住宅産業協会の主催による「第14回優良事業表彰」にて、FJネクストホールディングス開発の新築分譲マンション『ガーラ・プライム横濱関内』が中高層分譲住宅部門(ワンルーム事業)にて優良事業賞を受賞しました。

ガーラ・プライム横濱関内「第14回優良事業表彰」中高層分譲住宅部門 受賞

所在地:神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23番地1(住所)

※住居表示制度未実施

交通:

・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅まで徒歩4分

・JR京浜東北線・根岸線「関内」駅まで徒歩10分

売主:株式会社FJネクストホールディングス

販売提携(代理):株式会社FJネクスト

設計・監理:株式会社宮田建築事務所

施工:南海辰村建設株式会社

構造・規模:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上11階

総戸数:199戸(住戸)

間取り:1K(190戸)・1DK(9戸)

専有面積:21.24m2(10戸)〜27.69m2(9戸)

竣工:2023年2月

※完売につき、現在は販売していません

『ガーラ・プライム横濱関内』は、横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩4分とJR京浜東北線・根岸線「関内」駅徒歩10分に位置する単身者向けコンパクトマンションです。

北西側隣地の追加取得により、総戸数199戸のプロジェクトへと規模を拡大しました。

さらには、シンプルながらも凛とした存在感を放つ外観や、ホテルライクな二層吹き抜けの風除室などこだわり抜いた意匠に加え、使いやすいプランに間取りを画一化するなど投資目的の購入者ニーズに合致した提案を行うことができた結果、わずか1週間程度での全戸完売を達成したことが高く評価されました。

エントランスホール

優良事業表彰

良質な住宅供給および住環境の整備を促進すること等を目的とし、全国住宅産業協会会員が手掛けたプロジェクトのうち、社会性や商品企画、住宅性能およびデザインに優れ、街並みの景観、周辺環境との調和など、良好な住環境を形成する創意工夫に優れたプロジェクトを選んで表彰するものです。

ガーラ・プライム横濱関内 施設写真

メールコーナー

ランドリースペース

平置駐車場

A1タイプ 洋室

B1タイプ 洗面室

Eタイプ キッチン

