¡ÚÆÃ½¸¡ÛËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬Ê¡°æ¸©¡¦ÆØ²ì¤Ë±ä¿¤·¤Æ£±¤«·î①¡¡½ªÃå±Ø¡¡ÆØ²ì¤È¿®½£¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¡¡´Ñ¸÷µÒ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý²Ã¡¡´üÂÔËÄ¤é¤à
ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬Ê¡°æ¸©¡¦ÆØ²ì¤Ë±ä¿¤·¤Æ¤«¤é16Æü¤Ç1¤«·î¡£³«¶È¤ËÊ¨¤¤¤¿ÆØ²ì¤Îº£¡£ÁÛÄê³°¤Î¸ú²Ì¤È²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¿®½£¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎËë¤¬ÌÀ¤±¤¿£³·î16Æü¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÊ¡°æ¸©¡¦ÆØ²ì¤Þ¤Ç±ä¿¡£Ä¹Ìî-ÆØ²ì²ì´Ö¤ÏºÇÃ»1»þ´Ö48Ê¬¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡°æ¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆØ²ì»Ô¡£¿Í¸ý¡Ö¤ª¤è¤½6Ëü2Àé¿Í¡×¤È°ËÆá»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¶á¤¯¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï5ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¡°æ¸©Ì±¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï³«¶È¸å¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¾è¼Ö¤·¤¿ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡Ö¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÎó¼Ö¤Ë¡¢³«¶È¤ÎÆü¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Î±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ±Ø¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾è¼Ö¤·¤¿ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡Ö³«¶ÈÆü¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ï²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÖÁë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â3»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×
¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡Ö¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ µ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡ÖÅìµþ¤È¤«¹Ô¤¯¤Ê¤é¤³¤³¤«¤é¤À¤È¡¢ÊÆ¸¶·ÐÍ³¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¯¤ÆÁá¤¯ºÑ¤à¤«¤é¡¢ ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾è¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö50¿ÍÃæ4¿Í¡×¤È1³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åìµþ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¶âÂô¡¢·Ú°æÂô¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡ÖÊ¡°æ¸©¤â¤½¤ÐÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Ìî¤â¤½¤Ð¤¬ÍÌ¾¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Êì¤¬¤½¤Ð¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¤È°ì½ï¤Ë¤½¤Ð½ä¤ê¥Ä¥¢ー¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¢¤Î¡¢¤ªº×¤ê¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿³«¶ÈÆü¤«¤é1¤«·î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡£
¾åÅÄ»Ô¤«¤é¤ÎÃËÀ
¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±Ø¤Ê¤Î¤«¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
»ÔÌ±¤Ï¡¢³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆØ²ì»ÔÌ±¤Ï
¡ÖÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ï
¡Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤À¤¤¤Ö³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿ÆØ²ì¡£
ÆØ²ì¹Á¤Ï¡¢1899Ç¯¡áÌÀ¼£32Ç¯¤Ë³°¹ñËÇ°×¹Á¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¡¢¤½¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆØ²ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î1¤Äµ¤Èæ¿ÀµÜ¡£¹â¤µ11m¤ÎÂçÄ»µï¤Ï¡¢³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¶Æâ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»²ÇÒ¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
»²ÇÒ¼ÔÀéÍÕ¤«¤é
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ºù¤â¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ ¤µ¤¯¤é¤È¤³¤ÎÎÐ¤È¡¢¿À¼Ò¤Î¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤Î·úÊª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ÔÌ±¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤Þ¤Á¤òPR¤¹¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ââ¡×¿·´´Àþ³«¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥ªー¥ë¤Ä¤ë¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ââ¡¡ÃÓÅÄÍµÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê³¹¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë³¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤³¤³¤Ë¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤È¤«¡¢Í¥¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤¬Àè½µ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·´´Àþ³«¶È¸å¤ËÊ¡°æ¸©Æâ¤Î±Ø¼þÊÕ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£
³«¶È¸å¤Î¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ç¡Ö38Ëü2000¿Í¡×¤¬Ë¬¤ì¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½3³äÁý²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©¤ò´Þ¤àËÌ¿®±Û¤«¤é¤ÎÍèË¬¤â2³ä¡¢Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤ÎÊâ¤ß¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Î»ÜÀß¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡£
ÁáÅÄÍ¦Æó»ÜÀßÄ¹
¡Ö³«¶È¤·¤Æ¤«¤éËÜÆü¤Þ¤Ç¡Ê³«¶ÈÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ë154¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¡10¡ó¤«¤é20¡óÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Þ¤µ¤«150¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤â¡Ä¡£
±¿ÄÂ¼ýÆþ¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ28¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·Áý¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¹Ìî¤È¤«¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢Íè¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¤¤Î¤¦¡Ê¾è¤»¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¾®ÉÛ»Ü¤ÎÊý¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡×