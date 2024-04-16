BE:FIRST、ニューシングル「Masterplan」MVティザー＆歌詞公開
BE:FIRSTが、4月22日20時に公開するニューシングル「Masterplan」ミュージックビデオのティザー映像が公開された。
◆「Masterplan」MVティザー
さらに「Masterplan」の歌詞が各歌詞サイトにて先行解禁中。ファンからは「BE:FIRSTらしい強気な歌詞！」「相当な覚悟を感じた「早く楽曲が聴きたい！」と話題を集め、既に歌詞サイトのリアルタイムランキングやデイリーランキングにて1位を獲得。歌詞にもあるように、リリース前からすでに冠を集め始めている。
歌詞サイト
https://www.uta-net.com/song/352575/
UtaTen
https://utaten.com/lyric/tt24030403/
うたまっぷ
https://www.utamap.com/showkasi.php?surl=k-240415-004
ニューシングル「Masterplan」
2024年4月24日リリース
レーベル : B-ME
▼ご予約・ご購入はこちらから
https://befirst.lnk.to/ConceptSingle
CD収録内容（全品番共通）
・Masterplan
・Set Sail / ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG
・Glorious / 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61425/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61426/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61425/B・AVCD-61426/B）
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61427/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61428/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61427/B・AVCD-61428/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61429
価格 : ￥1,815 (税込) ￥1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61430/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61431/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
映像収録内容（AVC1-61430/B・AVC1-61431/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズA
品番 : AVZ1-61432
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズA グッズ : コレクトブックA＋トレーティングカード（集合A1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズB
品番 : AVZ1-61433
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズB グッズ : コレクトブックB＋トレーティングカード（集合B1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
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