SEVENTEEN、ベストアルバムの特設サイトが大反響！1週間で600万人が接続

SEVENTEENのベストアルバムの特設サイトが、世界中のファンから反響を呼んでいる。本日(16日)、所属事務所のPledisエンターテインメントによると、SEVENTEENのベストアルバムの特設サイトに接続した人は7日から14日まで、累積600万人(1回以上アクセスしたユーザーを含む)に迫り、イベントページのアクセス数は1200万回を超えた。この期間中、特設サイトでは多様なファンイベントが行われた。特に、SEVENTEENのこれまでのタイトル曲の中でそれぞれ“最愛”のタイトル曲に投票する「TEAM SVT, ASSEMBLE!」、SEVENTEENメンバーのデビュー初期の姿をポラロイド写真のかたちで提供する「INSTANT PHOTO」コーナーが好評だ。現在、訪問者が参加できるイベントは終了したが、その結果を一目で確認できるページが残っている。

SEVENTEENはプロモーションのウェブサイトの他にも多彩なコンテンツを通じてベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」に関するヒントを伝えている。15日、SEVENTEENの公式SNSに掲載されたトラックサンプラー4種類には、これまで聞いたことのない音源の一部が含まれ、世界中のファンをときめかせた。17日からはオフィシャルフォトとトラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」スペシャル、ミュージックビデオ予告映像などが順を追って公開される。SEVENTEENの過去と現在、未来を網羅したベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は29日に発売される。彼らはこれに先立ち、韓国と日本の大型スタジアムでアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN」を開催し、ファンと会っている。先月30日と31日に仁川(インチョン)アシアド主競技場にてスタートしたこのツアーは、27日と28日にソウルワールドカップ競技場を経て、5月18日と19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月25日と26日に神奈川・日産スタジアムで開催される。