アイドルや俳優、アニメやゲームのキャラクター、果ては同じ職場や学校にまで「推し」を見つけて応援する「推し活」が流行しています。アイドル初心者の大人も、推しを見つけて推し活を楽しんでみませんか? ここでは、4月10日に横浜で開催された「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024(ASEA 2024)」を取材。レッドカーペットや授賞式の写真を交え、今“推せる”アイドル5組をご紹介します。

かっこいいステージと普段のギャップが沼!Stray Kids

オーディション番組で選ばれた韓国人6人とオーストラリア人2人で構成されているK-POPアイドル・Stray Kids(ストレイキッズ)。日本、韓国だけではなく中国やインドネシア、アメリカやフランスなど世界じゅうで人気です。今回のASEAでは、大賞にあたる「ASEA THE GRAND PRIZE」など3部門を受賞しました。

【写真】トロフィーを前にはしゃぐStrayKidsのメンバーたち

自分たちで曲をつくる“セルフプロデュースアイドル”なのが特長で、曲はもちろん、ときにダークでときにポップな世界観、超絶技巧のラップやボーカル、特徴的な振りつけが魅力的。

<推しポイント>

クールなステージから一転、YouTubeなどの動画コンテンツで見せるリラックスした普段の姿や、メンバー同士がわちゃわちゃとふざけ回っている様子がギャップかつ「沼」。ASEA授賞式でも「Super Bowl」「Social Path」「S-Class」で会場を沸かせたあと、いつものおふざけを見せてくれました。

グループの中で推しの「ケミ」(2人組や3人組など、仲のいいメンバーの組み合わせ)を見つけるのも楽しみに。

近くにいるから推しやすい!JO1

国産アイドルでありながら、高い歌唱力、力強いそろったダンスなど、K-POPのいいところを取り入れたJO1(ジェイオーワン)。韓国の人気オーディション番組の日本版から生まれた11人組グローバルボーイズグループです。ASEAでは「ASEA THE BEST STAGE JAPAN」を受賞しました。

朝の情報番組やクイズ、バラエティなどテレビで見る機会もあり、推しが近くにいる楽しさを味わうことができます。

<推しポイント>

101人の候補から選ばれたメンバーだけにみんなビジュアルやボーカル、ダンスのレベルが高く、個性的。

年齢21歳から28歳、身長170cmから182cm、顔も塩顔から正統派王子様顔、子犬顔までさまざまなメンバーがそろっており、きっと推せるメンバーが見つかります。

くるくる変わる表情がかわいい!Billlie

韓国人5人と日本人2人が所属するBilllie(ビリー・活動休止中のメンバーがいるため5人で来日)。K-POP第4世代を代表する「ヨジャドル」(女性アイドル)グループです。ASEAでは「ASEA HOT ICON」に輝きました。

歌詞やMVで見せるミステリアスなコンセプトや、メンバーの「表情管理」(ステージで見せる多彩な表情づくり)が人気です。

<推しポイント>

注目は、日本で雑誌「Popteen」のモデルを務めていた日本人メンバー・つき。「チッケム」(ステージでメンバーそれぞれに密着した個別カメラワークのこと)での表情管理や愛嬌が話題になりました。

また、渡韓してから韓国語力がめきめき伸びたことで知られており、今では韓国の音楽番組のMCを務めたり、今回のASEA授賞式でも出演者でありながらひな壇に座るアイドルたちに韓国語でインタビューを行うスペシャルMCに。そのがんばりとコミュ力が推せると一躍人気メンバーになりました。このように、日本人メンバーに注目するのも一興です。

大きくなっていくのを隣で見ていたい! NCT WISH

韓国発のグローバルボーイズグループ「NCT」から選抜されたチームNCT WISH(エヌシーティー ウィッシュ)。日本人メンバー4人と韓国人メンバー 2人で構成されています。

デビュー2か月にして、ASEAでは「ASEA THE BEST NEW ARTIST」に。年齢は16歳〜21歳(平均年齢18.5歳)、応援しながら成長を見守ることのできるアイドルです。

<推しポイント>

ASEAでは正統派アイドルらしいゆめふわステージを披露したNCT WISH。少女時代の「Genie」やSHINeeの「Lucifer」など先輩方の曲をカバーし、元気いっぱいの姿を見せてくれました。2回目の登場時にはプレデビュー曲でもある「Hands Up」を披露。会場を盛り上げました。

日本9都市を巡るプレデビューツアーも経験している彼らですが、正式にデビューしたので、これからコンサートやファンミーティングなども増えそう。アイドルを最初から応援したい人はぜひ注目して。

顔面国宝しかいない!TOMORROW X TOGETHER

TXT、ティバ、トゥバとも呼ばれるTOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)。韓国人4人、アメリカ人1人が所属する5人組「ナムジャドル」(男性アイドル)です。ASEAでは「ASEA ARTIST OF THE YEAR」「ASEA THE PLATINUM」など4部門で受賞!

ファンタジックなコンセプトや楽曲のよさはもちろん、そのビジュアルの美しさが魅力。韓国、日本だけではなくアメリカなど世界じゅうで人気を集め、ビルボードのチャート上位常連に。アメリカのスタジアムなどでワールドツアーを行っています。

<推しポイント>

BTSの弟分として期待されながらデビューしたトゥバ。期待以上の歌やパフォーマンスと共に愛でたいのがビジュアル。もはや全員がビジュアル担当なので、雑誌の表紙やフォトカード、トレーディングカードなど集めがいがあります。

英語や日本語の堪能なメンバーが多く、日本語でのペンサ(ファンサービス)にとろけるファンが多数。

気になるアイドルがいたら、まずYouTubeやインスタをチェックしてみるのがおすすめ。無料で動画コンテンツが提供されているため、アイドル沼にどっぷりハマれます。

それだけでも楽しいですが、応援グッズをそろえて現場(コンサートやイベント)に行くのも格別の高揚感が。ぜひ自分だけの推しを見つけてみてくださいね。