◆miwa史上、最も明るい髪色にイメチェン

【モデルプレス=2024/04/16】シンガーソングライターのmiwaが5月29日にリリースするニューアルバム「7th」のジャケット写真が公開された。miwa史上、最も明るい髪色にイメージチェンジした姿を披露している。ニューアルバム「7th」は2022年にリリースされた「Sparkle」以来、約2年ぶりのオリジナルアルバム。CDには、日本テレビ系日曜ドラマ『厨房のありす』主題歌として話題となった最新曲「それでもただ」に加えて、前作アルバム「Sparkle」以降リリースしてきた数々のタイアップ楽曲やニューアルバムのために書き下ろされた新曲などが収録予定。

◆ニューアルバム「7th」収録内容

◆ニューアルバム「7th」

◆「miwa Live Tour 2024 “7th”」

今回のアルバムのために、大胆にイメージチェンジし、髪色が大きく変化。新たなmiwaを感じさせるジャケット写真に仕上がっている。ニューアルバム「7th」の完全生産限定盤には、アルバムタイトル「7th」にかけて、miwaがライブで使用しているデザインのピックが7色のうちランダムで1個封入され、豪華7インチサイズボックス仕様に。特典Blu-rayにはMV集「miwa clips vol.4」が収録され、さらにPhotobookも付くという、ファン垂涎の豪華な1枚となっている。また、初回生産限定盤は、特典Blu-rayに2024年3月9日に開催され即完した「miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”」のライブ映像が全曲収録。ほか詳細は随時発表される。また、miwaは「miwa Live Tour 2024 “7th”」を開催。このツアーは、5月17日Zepp Divercityから6月2日Zepp Nagoyaまで4都市をまわる。また、各地のZeppを含むツアーは2017年以来7年ぶりとなる。(modelpress編集部)【通常盤(CD only)】<収録曲>・DISC-1【CD】01. GIRL CRUSH02. BUZZ!!!03. ハルノオト04. それでもただ05. 2月14日 feat. 川崎鷹也06. 君が好きです07. 空っぽ08. oARTo09. シンクロ10. Dive Into Summer11. キミはナガレボシ12. 月が綺麗ですね13. Love me14. あたりまえに15. Bloom16. Wedding Wish17. 7days・DISC-2【Blu-ray】※完全生産限定盤■miwa clips vol.401. シンクロ02. Dive Into Summer03. 2月14日 feat.川崎鷹也04. Love me05. ハルノオト06. 月が綺麗ですね07. それでもただ08. それでもただ Music Video Making・DISC-2【Blu-ray】※初回生産限定盤■2024/03/09 miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”ライブ映像01. ありえない!!02. あなたがいないと世界はこんなにつまらない03. 32104. いくつになっても05. 踊れるメドレー(FRiDAY-MA-MAGiC、fighting-φ-girls、Princess、360°、DAITAN!、ストレスフリー、ミラクル)06. サザエさん07. Aye08. super heroine09. Delight10. ヒカリヘ11. We are the light12. それでもただEN1. Wedding WishEN2. リトルガールEN3. 春になったら<収録内容>・DISC-1【CD】日本テレビ系日曜ドラマ『厨房のありす』主題歌「それでもただ」をはじめとして前作アルバム「Sparkle」以降リリースしてきた数々のタイアップ楽曲やニューアルバムのために書き下ろされた新曲が収録予定・DISC-2【Blu-ray】※完全生産限定盤「miwa clips vol.4」・DISC-2【Blu-ray】※初回生産限定盤2024年3月9日 miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”ライブ映像<店舗購入特典>・Amazon.co.jp(ECサイト):メガジャケ・楽天ブックス(ECサイト):オリジナルアクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:オリジナルトート型エコバッグ・official fanclub「yaneura-no-neko」会員(早期予約):オリジナルアクリルスタンド ※予約期間:3月31日(日)20:00〜4月21日(日)23:59まで・Sony Music shop:オリジナルA5クリアファイル・タワーレコード:オリジナルスマホサイズステッカー・miwa応援店:オリジナルポストカード※対象店舗は追って発表公演タイトル:miwa Live Tour 2024 “7th”・東京:Zepp Divercity2024年5月17日(金)開場18:00/開演19:00・福岡:Zepp Fukuoka2024年5月29日(水)開場18:00/開演19:00・大阪: Zepp Namba2024年5月31日(金)開場18:00/開演19:00・愛知:Zepp Nagoya2024年6月2日(日)開場16:30/開演17:30【Not Sponsored 記事】