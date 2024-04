コミュニケーションを重視したマンツーマンの授業サポート！「Preステップオンライン」オンライン説明会

CKCネットワークが運営する勉強に前向きになれないお子さまのマンツーマン学習サポート『Preステップオンライン』は、2024年5月18日(土)にオンライン説明会を実施します。

「Preステップオンライン」オンライン説明会

◆日時 : 2024年5月18日(土)11:00〜12:00

◆会場 : オンライン(Zoom)他の参加者に顔や名前を出さずに参加できます

◆内容 : Preステップオンラインサービス説明

◆申込締切:2024年5月17日

Preステップオンラインとは、お子さま向けのマンツーマン学習サポートサービスです。

同社には33年の通信指導経験と累計50万人以上の生徒たちへの遠隔指導実績があります。

その中にはそれぞれのペースや状況に合わせた学習やサポートが必要な生徒がいました。

このような生徒のために、少人数制オンライン集団指導と、個別面談を行う中学生向けオンライン学習塾を8年前に開始。

さらに、中学生だけでなく希望者の多かった小学生へのサポートのため2023年4月から「Preステップオンライン」を開講しました。

開講から1年を迎えたPreステップオンラインでは、現在150名を超えるお子さまのサポートを行っています。

説明会実施にむけて

Preステップオンラインが一番大事にしていることは、成功体験による「自信」の積み重ね、コミュニケーションによる「可能性」の増加です。

Preステップオンラインではお子さまには「学習サポーター」が、保護者には「協育サポーター」がそれぞれついてサポートを行います。

マンツーマン授業は、お子さまの状況に合わせて学習することを選べる無学年方式で行っています。

また、授業の最初では、お子さまとのコミュニケーションの時間をとっています。

一人一人に向き合い、好きなこと、興味があることなどについて話し、「可能性」のきっかけを作っています。

また、保護者のための個別面談ではお子さまの教育での悩みを毎月ヒアリングしています。

Preステップオンラインの受講を通して明るい未来へ「ステップ」できるようにサポートが行われています。

