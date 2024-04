歌手浜崎あゆみ(45)が16日までにインスタグラムを更新。ヘアメーク中の様子を公開した。

浜崎は英語で「Like a dreaming princess.but i always prefer to be just a girl. You know what I mean.(夢見るプリンセスみたい。でも、私はいつもただの女の子でいたい。私が何を言ってるか分かるでしょ)」と投稿。ヘアメーク中の浜崎がソファに座り、ピンク色のファーの衣装を身に着けた、まるでプリンセスのようなショットを披露している。

このショットにフォロワーからは「あゆちゃんほんとプリンセス きれいすぎる」「お姫さまい またライブで会いに行きたい」とコメントを寄せている。