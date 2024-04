鹿屋市が拠点の女子ソフトボールのプロチーム「MORI ALL WAVE KANOYA」が、今週末のリーグ開幕戦を前に、市役所で激励を受けました。



激励を受けたのは、鹿屋市を拠点に活動する女子ソフトボールチーム「MORI ALL WAVE KANOYA」です。日本女子ソフトボールリーグに参戦するモリ・オールウェーブは、去年、おととしとあと一歩で優勝を逃しています。今シーズンの優勝決定節は、鹿児島で開かれることが決まっていて、「悲願の初優勝を地元・鹿児島でつかみたい」と意気込みます。



(MORI ALL WAVE KANOYA 永山愛実主将)

「オフシーズンは去年の悔しさをそれぞれが胸に持ちながらトレーニング積んできた。自分たちらしいソフトボールをして開幕2連勝できるように頑張りたい」



オールウェーブは今月20日と21日に石川での開幕2連戦に臨みます。