“世界一とっつきやすいシューゲイザー”The Otalsが「スランバーワンダーランドへようこそ」を4/17配信
“世界一とっつきやすいシューゲイザー”The Otalsが、4/17(水)にニューデジタルシングル「スランバーワンダーランドへようこそ」を配信する。
The Otalsは、June FAXxxxxx(ジューン・ファックス) と Marina Timer(マリーナ・タイマー)の従兄妹2人によるシューゲイザーデュオ。2021年3月にEP『The Night Swallows』を無料公開しデビュー。2023年5月には17曲入りのフルアルバム『U MUST BELIEVE IN GIRLFRIEND』をリリース。インディーポップに接近した甘いメロディと“ペット・サウンズ”ライクなコーラスワークを持ち味としている。アメリカンカートゥーンをイメージさせるアートワークも相まって、“ノイズでポップ”な独自路線を突き進む、“世界一とっつきやすいシューゲイザー”バンドだ。
リリース情報
4/17(水)配信
https://TheOtals.lnk.to/slumberwonderland
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◆YouTube