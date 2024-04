“世界一とっつきやすいシューゲイザー”The Otalsが、4/17(水)にニューデジタルシングル「スランバーワンダーランドへようこそ」を配信する。The Otalsは、June FAXxxxxx(ジューン・ファックス) と Marina Timer(マリーナ・タイマー)の従兄妹2人によるシューゲイザーデュオ。2021年3月にEP『The Night Swallows』を無料公開しデビュー。2023年5月には17曲入りのフルアルバム『U MUST BELIEVE IN GIRLFRIEND』をリリース。インディーポップに接近した甘いメロディと“ペット・サウンズ”ライクなコーラスワークを持ち味としている。アメリカンカートゥーンをイメージさせるアートワークも相まって、“ノイズでポップ”な独自路線を突き進む、“世界一とっつきやすいシューゲイザー”バンドだ。

リリース情報

https://TheOtals.lnk.to/slumberwonderland

The Otalsの待望の新曲「スランバーワンダーランドへようこそ」は、ジャパニーズポップス的な進行を意識的に取り込んだ強いドライブ感と幻想的な浮遊感を併せ持つ楽曲。Spilituarizedと日本的なアニメソングを掛け合わせ、90’s的なサウンドに仕上げることをテーマに制作され、ファズギターとコーラスで飽和した空間を縫うように、ポップス仕込みの壮大なメロディーを展開。「思春期的な不安定さ」をイメージしたという歌詞世界も、これまで歌ってきた“やや諦めにも似た青さ”とは、また異なった面を見せている。「記念写真が苦手で不貞腐れて写ってる自分」など歌詞にやたら具体的なエピソードが盛り込まれる特徴は健在。物語を呼び込むオタルズ流のポップ・ソングだ。